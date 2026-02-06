7 Fevral 2026
AZ

Rauf Məmmədov: “Azərbaycan Çempionatında çoxlu gənc və perspektivli şahmatçı var”

Şahmat
Xəbərlər
6 Fevral 2026 22:14
98
Rauf Məmmədov: “Azərbaycan Çempionatında çoxlu gənc və perspektivli şahmatçı var”

“Azərbaycanın kişilər və qadınlar arasında şahmat çempionatında gənc və perspektivli oyunçular nəzərəçarpacaq dərəcədə üstünlük təşkil edir”.

İdman.Biz-in məlumatına görə, açılış mərasimindən sonra Azərbaycan qrossmeysteri Rauf Məmmədov bu fikri bildirib. O, hazırkı çempionatın gözlənilməz nəticələr verə biləcəyini qeyd edib.

“Mən ilk dəfə Azərbaycan çempionatında iştirak edəndə 15 yaşım var idi və çempion oldum. Beləliklə, sürprizlər indi də mümkündür.

Bugünkü gənclər çox güclüdür. Deyərdim ki, kişilər çempionatında iştirak edən 30 iştirakçının hamısı titul uğrunda mübarizə aparır. Təcrübəli qrossmeysterlərlə gənc şahmatçılar arasındakı qarşıdurma həmişə maraqlı və gərgin mübarizəyə səbəb olur”, - o, deyib.

Azərbaycan çempionatında kişi şahmatçılardan 30, qadınlardan isə 16 iştirakçı mübarizə aparacaq. Yarışın ümumi mükafat fondu 92 min manat təşkil edir. Məbləğin 62 min manatı kişilərin, 30 min manatı isə qadınların çempionatına aiddir.

Çempionata fevralın 22-də yekun vurulacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mahir Məmmədov: “Çempionatında yer almayan şahmatçılar Federasiyanın yardım proqramından məhrum olurlar”
6 Fevral 22:29
Şahmat

Mahir Məmmədov: “Çempionatında yer almayan şahmatçılar Federasiyanın yardım proqramından məhrum olurlar”

Azərbaycan çempionatına 46 şahmatçı qatılacaq
Aydın Süleymanlı: “Ümid edirəm ki, istədiyim nəticəni əldə edəcəyəm”
6 Fevral 21:44
Şahmat

Aydın Süleymanlı: “Ümid edirəm ki, istədiyim nəticəni əldə edəcəyəm”

Çempionata fevralın 22-də yekun vurulacaq
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib
6 Fevral 20:45
Şahmat

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB + FOTO

Çempionatın ümumi mükafat fondu 92 min manatdır
Azərbaycan şahmat çempionatında sensasiya gözlənilirmi? - Fikrət Sideifzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
6 Fevral 17:13
Şahmat

Azərbaycan şahmat çempionatında sensasiya gözlənilirmi? - Fikrət Sideifzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Təcrübəli şahmat mütəxəssisi Azərbaycan çempionatından gözləntilərini bölüşüb
"Axırıncı oyun son illərdə oynadığım ən zəif oyunlardan biri oldu" - Aydın Süleymanlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
2 Fevral 19:26
Şahmat

"Axırıncı oyun son illərdə oynadığım ən zəif oyunlardan biri oldu" - Aydın Süleymanlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

“Tata Steel Challengers” şahmat turnirində üçüncü yeri tutan şahmatçı Aydın Süleymanlı turnir və özü barədə maraqlı məlumatları paylaşıb
Teymur Rəcəbov FIDE reytinqindən çıxarıla bilər - YENİLƏNİB
2 Fevral 15:16
Şahmat

Teymur Rəcəbov FIDE reytinqindən çıxarıla bilər - YENİLƏNİB

Bu, qrossmeysterin klassik şahmatda fasilə verməsi ilə bağlıdır

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
6 Fevral 03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi
Mauro İkardi “Qalatasaray”ın bütün zamanların ən yaxşı əcnəbi bombardiri oldu
5 Fevral 04:06
Dünya futbolu

Mauro İkardi “Qalatasaray”ın bütün zamanların ən yaxşı əcnəbi bombardiri oldu

İkardi klubda rumıniyalı yarımmüdafiəçi Georgi Hacinin rekordunu keçib