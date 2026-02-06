Rauf Məmmədov: “Azərbaycan Çempionatında çoxlu gənc və perspektivli şahmatçı var”

“Azərbaycanın kişilər və qadınlar arasında şahmat çempionatında gənc və perspektivli oyunçular nəzərəçarpacaq dərəcədə üstünlük təşkil edir”.
İdman.Biz-in məlumatına görə, açılış mərasimindən sonra Azərbaycan qrossmeysteri Rauf Məmmədov bu fikri bildirib. O, hazırkı çempionatın gözlənilməz nəticələr verə biləcəyini qeyd edib.
“Mən ilk dəfə Azərbaycan çempionatında iştirak edəndə 15 yaşım var idi və çempion oldum. Beləliklə, sürprizlər indi də mümkündür.
Bugünkü gənclər çox güclüdür. Deyərdim ki, kişilər çempionatında iştirak edən 30 iştirakçının hamısı titul uğrunda mübarizə aparır. Təcrübəli qrossmeysterlərlə gənc şahmatçılar arasındakı qarşıdurma həmişə maraqlı və gərgin mübarizəyə səbəb olur”, - o, deyib.
Azərbaycan çempionatında kişi şahmatçılardan 30, qadınlardan isə 16 iştirakçı mübarizə aparacaq. Yarışın ümumi mükafat fondu 92 min manat təşkil edir. Məbləğin 62 min manatı kişilərin, 30 min manatı isə qadınların çempionatına aiddir.
Çempionata fevralın 22-də yekun vurulacaq.