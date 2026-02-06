Bu gün şahmat üzrə Azərbaycan çempionatına start verilir

Bu gün kişi və qadınlar arasında şahmat üzrə Azərbaycan çempionatına start veriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarış Azərbaycan Şahmat Federasiyası və Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir.
6-22 fevral tarixlərində təşkil olunacaq çempionat Bakı şəhərində, “Landmark” otelinin “Rotunda” zalında baş tutacaq. Yarış olimpiya sistemi üzrə, FİDE oyun qaydalarına əsasən keçiriləcək.
Kişilərin yarışında 30, qadınların mübarizəsində isə 16 şahmatçı çıxış edəcək. Ötən il olduğu kimi bu il də ölkənin aparıcı şahmatçıları çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Kişilərin turnirində rapid və 20 yaşlılar arasında dünya çempionu, komandalar arasında üçqat Avropa çempionu Şəhriyar Məmmədyarov, altıqat Azərbaycan çempionu və komandalar arasında üçqat Avropa çempionu Rauf Məmmədov, milli komandanın üzvü, qitə çempionatının qalibi Eltac Səfərli iştirak edəcək. Qadınların yarışında isə son Azərbaycan çempionu Günay Məmmədzadə, şəxsi Avropa çempionatının qalibi Ülviyyə Fətəliyeva, 20 yaşlılar arasında dünya çempionu Gövhər Beydullayeva və digər tanınmış şahmatçılar mübarizə aparacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatının ümumi mükafat fondu 92 min manat təşkil edir. Bunun 62 min manatı kişilərin, 30 min manatı isə qadınların yarışına ayrılıb.