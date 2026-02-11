11 Fevral 2026
AZ

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/8 final iştirakçıları bəlli olub - FOTO

Şahmat
Xəbərlər
11 Fevral 2026 11:53
85
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/8 final mərhələsinin bütün iştirakçıları müəyyənləşib.

İdman.Biz Şahmat Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, tay-brekdə qələbə qazanan Nicat Abasov, Xaqan Əhməd, Rəhim Qasımov, Kamal Ağasiyev, Paşam Əlizadə və Rəvan Əliyev növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıblar.

1/8 finalda Murad İbrahimli turnirin reytinq favoriti Şəhriyar Məmmədyarovla, Əhməd Əhmədzadə Vüqar Rəsulovla, Nicat Abasov Xaqan Əhmədlə, Rəhim Qasımov isə Aydın Süleymanlı ilə qarşılaşacaq. Azərbaycan çempionatının ötənilki qalibi Rauf Məmmədov Şiroğlan Talıbovla, Paşam Əlizadə Read Səmədovla, Rəvan Əliyev Məhəmməd Muradlı ilə, Eltac Səfərli isə Kamal Ağasiyevlə mübarizə aparacaq.

1/8 finaldan etibarən qadın şahmatçılar da yarışa qoşulacaq.

Qeyd edək ki, çempionata fevralın 22-də yekun vurulacaq.

İdman.Biz
