12 Mart 2026
AZ

Trampdan sürpriz proqnoz: Ceyk Pol siyasətə gəlir? - VİDEO

Boks
Xəbərlər
12 Mart 2026 12:49
32
Trampdan sürpriz proqnoz: Ceyk Pol siyasətə gəlir? - VİDEO

ABŞ prezidenti Donald Tramp Kentukkidə keçirilən seçki mitinqi zamanı məşhur boksçu və bloqer Ceyk Polun gələcəkdə siyasi fəaliyyətlə məşğul olacağını proqnozlaşdırıb. Hələlik heç bir vəzifəyə namizədliyini irəli sürməyən Pola Trampdan erkən dəstək gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Tramp boksçunu kütləyə təqdim edərək onun cəsarətini yüksək qiymətləndirib:

“Mən proqnoz verirəm ki, sən uzaq olmayan gələcəkdə siyasi vəzifə üçün namizədliyini verəcəksən. Və mənim tam və qəti dəstəyim səninlədir.”

Ceyk Pol da öz növbəsində Trampdan cəsarət dərsi aldığını bildirərək, “Tramp mənə döyüşdən geri çəkilməməyi öyrətdi”, - deyə vurğulayıb.

Mitinqdən sonra yayılan görüntülər isə sosial şəbəkələrdə viral olub. Belə ki, səhnə arxasında Trampın simvoluna çevrilən “YMCA” mahnısı səslənərkən prezident özünəməxsus rəqs hərəkətlərini nümayiş etdirib. Ceyk Pol da böyük həvəslə ona qoşularaq birlikdə rəqs ediblər.

Qeyd edək ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri bu görüntülərin süni-intellekt məhsulu olduğunu bildirirlər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan boksçuları “Adriatik incisi” turnirini dörd medal ilə tamamlayıblar - FOTO
11:25
Boks

Azərbaycan boksçuları “Adriatik incisi” turnirini dörd medal ilə tamamlayıblar - FOTO

“Adriatik incisi” turniri Monteneqronun Budva şəhərində keçirildi
Frensis Nqannu Ceyk Polun ağzını cırmaq istədiyini bildirib
11 Mart 21:14
Boks

Frensis Nqannu Ceyk Polun ağzını cırmaq istədiyini bildirib

Pol Nqannunun çağırışını qəbul edib
Dünya çempionu olan boksçu tituldan məhrum edildi
11 Mart 12:12
Boks

Dünya çempionu olan boksçu tituldan məhrum edildi

Dopinq testinin müsbət çıxmasından sonra Janibek Alimxanulu həm federasiya, həm də WBO tərəfindən diskvalifikasiya olunub
Yeniyetmə boksçularımız Şamaxıda hazırlığa başlayıb
9 Mart 14:44
Boks

Yeniyetmə boksçularımız Şamaxıda hazırlığa başlayıb

Hazırlıq martın 20-də yekunlaşacaq
Ceyk Pol qadınlar üçün yeni boks liqası yaradır
7 Mart 06:12
Boks

Ceyk Pol qadınlar üçün yeni boks liqası yaradır

İlk üç tədbirin 2026-cı ilin aprel və may aylarına planlaşdırıldığı bildirilir
Azərbaycan boksçuları Banqkokda Olimpiya Təsnifat Turnirində çıxış edəcəklər
6 Mart 15:00
Boks

Azərbaycan boksçuları Banqkokda Olimpiya Təsnifat Turnirində çıxış edəcəklər

Boksçuların lisenziya yarışı martın 15-də başa çatacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib