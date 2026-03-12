Trampdan sürpriz proqnoz: Ceyk Pol siyasətə gəlir? - VİDEO

ABŞ prezidenti Donald Tramp Kentukkidə keçirilən seçki mitinqi zamanı məşhur boksçu və bloqer Ceyk Polun gələcəkdə siyasi fəaliyyətlə məşğul olacağını proqnozlaşdırıb. Hələlik heç bir vəzifəyə namizədliyini irəli sürməyən Pola Trampdan erkən dəstək gəlib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Tramp boksçunu kütləyə təqdim edərək onun cəsarətini yüksək qiymətləndirib:
“Mən proqnoz verirəm ki, sən uzaq olmayan gələcəkdə siyasi vəzifə üçün namizədliyini verəcəksən. Və mənim tam və qəti dəstəyim səninlədir.”
Ceyk Pol da öz növbəsində Trampdan cəsarət dərsi aldığını bildirərək, “Tramp mənə döyüşdən geri çəkilməməyi öyrətdi”, - deyə vurğulayıb.
Mitinqdən sonra yayılan görüntülər isə sosial şəbəkələrdə viral olub. Belə ki, səhnə arxasında Trampın simvoluna çevrilən “YMCA” mahnısı səslənərkən prezident özünəməxsus rəqs hərəkətlərini nümayiş etdirib. Ceyk Pol da böyük həvəslə ona qoşularaq birlikdə rəqs ediblər.
Qeyd edək ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri bu görüntülərin süni-intellekt məhsulu olduğunu bildirirlər.