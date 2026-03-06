Azərbaycan boksçuları Banqkokda Olimpiya Təsnifat Turnirində çıxış edəcəklər

Azərbaycan boksçuları martın 8-də Taylandın paytaxtı Banqkokda start götürəcək Olimpiya Təsnifat Turnirində iştirak edəcəklər.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Boks Federasiyası məlumat yayıb.
Seneqalda keçiriləcək gənclər arasında Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya xarakterli yarışda ölkəmiz altı idmançı ilə təmsil olunacaq.
Oğlanlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Elbrus Rzayev turnirdə Əli Əliyev (50 kq), Nihat Qasımov (55 kq), Toğrul Quliyev (60 kq) və Şahin Aslanova (65 kq) şans verəcək.
Qızların mübarizəsində isə baş məşqçi İlkin Ağayev Gülər Hüseynova (48 kq) və Əminə Tağıya (51 kq) güvənəcək. Yarışın reqlamentinə əsasən, lisenziyalar sonradan ölkələr və qitələr üzrə bölünəcək.
Qeyd edək ki, boksçuların lisenziya yarışı martın 15-də başa çatacaq.