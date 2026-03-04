Tayson – Meyvezer döyüşü apreldə olmayacaq – İnsayder

Nüfuzlu amerikalı idman jurnalisti Den Rafael bildirib ki, 59 yaşlı Amerika Boks Şöhrət Zalının üzvü Mayk Tayson və 49 yaşlı keçmiş beş divizionlu dünya çempionu Floyd Meyvezer arasında boks matçı 25 apreldə keçirilməyə bilər.
İdman.Biz bildirir ki, qarşılaşma Konqo Demokratik Respublikasında olmalı idi.
“Mayk Tayson və Floyd Meyvezer arasında 25 apreldə Konqoda keçiriləcək döyüş barədə çox danışılıb, lakin planlarla tanış olan mənbəyə görə, döyüş həmin tarixdə baş tutmayacaq. O, daha sonrakı tarixə təyin olunacaq və Konqoda baş tuta bilsə də, yer hələ müəyyən edilməyib”, Rafael sosial media səhifəsində yazıb.