Tayson – Meyvezer döyüşü apreldə olmayacaq – İnsayder

5 Mart 2026
AZ

Xəbərlər
4 Mart 2026 23:38
62
Nüfuzlu amerikalı idman jurnalisti Den Rafael bildirib ki, 59 yaşlı Amerika Boks Şöhrət Zalının üzvü Mayk Tayson və 49 yaşlı keçmiş beş divizionlu dünya çempionu Floyd Meyvezer arasında boks matçı 25 apreldə keçirilməyə bilər.

İdman.Biz bildirir ki, qarşılaşma Konqo Demokratik Respublikasında olmalı idi.

“Mayk Tayson və Floyd Meyvezer arasında 25 apreldə Konqoda keçiriləcək döyüş barədə çox danışılıb, lakin planlarla tanış olan mənbəyə görə, döyüş həmin tarixdə baş tutmayacaq. O, daha sonrakı tarixə təyin olunacaq və Konqoda baş tuta bilsə də, yer hələ müəyyən edilməyib”, Rafael sosial media səhifəsində yazıb.

Boksçularımız “Adriatik incisi”nə mübarizə aparacaqlar
3 Mart 12:24
Boksçularımız “Adriatik incisi”nə mübarizə aparacaqlar

“Adriatik incisi”ndə İlqar Qasımzadə hakimlər sırasında yer alacaq
Floyd Meyvezer 45 yaşlı kikboksçu ilə sərgi döyüşü keçirəcək
2 Mart 22:46
Floyd Meyvezer 45 yaşlı kikboksçu ilə sərgi döyüşü keçirəcək - FOTO

Meyvezer 1996-cı il Olimpiadasının bürünc medalçısıdır
FHN-in İdman-sağlamlıq klubunda idmançılarla görüş keçirilib - FOTO
2 Mart 16:37
FHN-in İdman-sağlamlıq klubunda idmançılarla görüş keçirilib - FOTO

Qaliblər Gənclər və İdman Naziirliyinin təsis etdiyi diplom və medalla təltif olunublar
Bilalhəbaşi Nəzərov beynəlxalq turnirində ikinci olub - YENİLƏNİB
1 Mart 21:10
Bilalhəbaşi Nəzərov beynəlxalq turnirində ikinci olub - YENİLƏNİB

Azərbaycan boksçusu “Strandja” turnirini mükafatla başa vurub
Yeniyetmə boksçular arasında Azərbaycan çempionatı başa çatıb
1 Mart 17:10
Yeniyetmə boksçular arasında Azərbaycan çempionatı başa çatıb

Yarışmada 459 boksçu qüvvəsini sınayıb
Dünya çempionunun evini soymağa cəhd ediblər
1 Mart 05:14
Dünya çempionunun evini soymağa cəhd ediblər

Oğru hasarın üstündən dırmaşaraq Qarsiyanın evinə girməyə cəhd edib

