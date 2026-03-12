12 Mart 2026
AZ

Azərbaycan boksçuları “Adriatik incisi” turnirini dörd medal ilə tamamlayıblar - FOTO

Boks
Xəbərlər
12 Mart 2026 11:25
60
Azərbaycan boksçuları “Adriatik incisi” turnirini dörd medal ilə tamamlayıblar - FOTO

Azərbaycan təmsilçiləri Monteneqronun Budva şəhərində gənc boksçular arasında keçirilən Dünya Kuboku statuslu “Adriatik incisi” beynəlxalq turnirini dörd medalla başa vurublar.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Boks Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Azərbaycan millisi 18 ölkənin qatıldığı yarışda bir qızıl, bir gümüş və iki bürünc medal qazanıb.

Komandanın heyətində Rza Rzayev (70 kq) bütün rəqiblərinə qalib gəlib. O, finalda Maksim Kirillovu 4:1 (30:27, 28:29, 29:28, 29:28, 29:28) hesabı məğlub edərək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

Digər boksçulardan Heydər Əzməmmədov (85 kq) gümüş, Vüsal Xəlilov (65 kq) və Zaur Səmədov (90 kq) bürünc medala yiyələniblər. Millimiz bu göstərici ilə komanda hesabında 3-cü yeri tutub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Trampdan sürpriz proqnoz: Ceyk Pol siyasətə gəlir? - VİDEO
12:49
Boks

Trampdan sürpriz proqnoz: Ceyk Pol siyasətə gəlir? - VİDEO

ABŞ prezidenti tanınmış boksçuya “tam və qəti” dəstək verib
Frensis Nqannu Ceyk Polun ağzını cırmaq istədiyini bildirib
11 Mart 21:14
Boks

Frensis Nqannu Ceyk Polun ağzını cırmaq istədiyini bildirib

Pol Nqannunun çağırışını qəbul edib
Dünya çempionu olan boksçu tituldan məhrum edildi
11 Mart 12:12
Boks

Dünya çempionu olan boksçu tituldan məhrum edildi

Dopinq testinin müsbət çıxmasından sonra Janibek Alimxanulu həm federasiya, həm də WBO tərəfindən diskvalifikasiya olunub
Yeniyetmə boksçularımız Şamaxıda hazırlığa başlayıb
9 Mart 14:44
Boks

Yeniyetmə boksçularımız Şamaxıda hazırlığa başlayıb

Hazırlıq martın 20-də yekunlaşacaq
Ceyk Pol qadınlar üçün yeni boks liqası yaradır
7 Mart 06:12
Boks

Ceyk Pol qadınlar üçün yeni boks liqası yaradır

İlk üç tədbirin 2026-cı ilin aprel və may aylarına planlaşdırıldığı bildirilir
Azərbaycan boksçuları Banqkokda Olimpiya Təsnifat Turnirində çıxış edəcəklər
6 Mart 15:00
Boks

Azərbaycan boksçuları Banqkokda Olimpiya Təsnifat Turnirində çıxış edəcəklər

Boksçuların lisenziya yarışı martın 15-də başa çatacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib