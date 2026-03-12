Azərbaycan boksçuları “Adriatik incisi” turnirini dörd medal ilə tamamlayıblar - FOTO

Azərbaycan təmsilçiləri Monteneqronun Budva şəhərində gənc boksçular arasında keçirilən Dünya Kuboku statuslu “Adriatik incisi” beynəlxalq turnirini dörd medalla başa vurublar.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Boks Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Azərbaycan millisi 18 ölkənin qatıldığı yarışda bir qızıl, bir gümüş və iki bürünc medal qazanıb.
Komandanın heyətində Rza Rzayev (70 kq) bütün rəqiblərinə qalib gəlib. O, finalda Maksim Kirillovu 4:1 (30:27, 28:29, 29:28, 29:28, 29:28) hesabı məğlub edərək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.
Digər boksçulardan Heydər Əzməmmədov (85 kq) gümüş, Vüsal Xəlilov (65 kq) və Zaur Səmədov (90 kq) bürünc medala yiyələniblər. Millimiz bu göstərici ilə komanda hesabında 3-cü yeri tutub.