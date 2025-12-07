7 Dekabr 2025
AZ

Krouford 2025-ci ildə “Google”da ən çox axtarlan idmançıdır

Boks
Xəbərlər
7 Dekabr 2025 06:03
32
Krouford 2025-ci ildə “Google”da ən çox axtarlan idmançıdır

Boks üzrə keçmiş məğlubedilməz üçqat mütləq dünya çempionu Terens Krouford 2025-ci ildə “Google”da ən çox axtarılan idmançı olub.

İdman.Biz bu barədə təşkilatın mətbuat xidmətinə istinadən məlumat verir.

2025-ci ildə Google-da ən çox axtarılan 10 idmançı bunlardır:

1. Terens Krouford (boks).
2. Rori Makilroy (qolf).
3. Şeder Sanders (Amerika futbolu).
4. Şay Gilces-Aleksander (basketbol).
5. Ceylen Hörts (Amerika futbolu).
6. Menni Pakyao (boks).
7. Aleksandr Oveçkin (hokkey).
8. Kuper Flaqq (basketbol).
9. Stefon Diqqz (Amerika futbolu).
10. Kem Skattebo (Amerika futbolu).

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan boksçuları neft ölkələri arasında keçirilən Dünya Kubokunda 4 medal qazanıblar
6 Dekabr 22:29
Boks

Azərbaycan boksçuları neft ölkələri arasında keçirilən Dünya Kubokunda 4 medal qazanıblar

Turnirdə 15 ölkənin təmsilçiləri mübarizə aparıblar
Dünya çempionatında daha 3 boksçumuz qələbə qazanıb
6 Dekabr 20:06
Boks

Dünya çempionatında daha 3 boksçumuz qələbə qazanıb

Mundaiala dekabrın 13-də yekun vurulacaq.
Azərbaycan millisi Avropa çempionatına 20 boksçu ilə qatılacaq
6 Dekabr 17:00
Boks

Azərbaycan millisi Avropa çempionatına 20 boksçu ilə qatılacaq

Avropa çempionatında 29 ölkə iştirakını təsdiqləyib
Azərbaycanın iki boksçusu dünya çempionatında mərhələ adlayıb
5 Dekabr 22:14
Boks

Azərbaycanın iki boksçusu dünya çempionatında mərhələ adlayıb

Dünya çempionatına dekabrın 13-də yekun vurulacaq
“Bu cəfəngiyyata son qoymaq lazımdır” - Krouford tituldan məhrum edilməsi barədə
5 Dekabr 03:09
Boks

“Bu cəfəngiyyata son qoymaq lazımdır” - Krouford tituldan məhrum edilməsi barədə

Krouford ikinci orta çəkidə çempion titulundan məhrum edilib
Azərbaycan boksçusu dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb
4 Dekabr 19:08
Boks

Azərbaycan boksçusu dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb

Millimiz dünya çempionatına 11 boksçu ilə yollanıb

Ən çox oxunanlar

“RB Leypsiq” “Ayntraxt Frankfurt”u darmadağın edib
00:23
Dünya futbolu

“RB Leypsiq” “Ayntraxt Frankfurt”u darmadağın edib

“RB Leypsiq” 29 xalla turnir cədvəlində ikinci yerdədir
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var
5 Dekabr 12:30
Digər

Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var

Mirəli Seyidov ağır durumdadır