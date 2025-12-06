6 Dekabr 2025
Dünya çempionatında daha 3 boksçumuz qələbə qazanıb

6 Dekabr 2025 20:06
Dünya çempionatında daha 3 boksçumuz qələbə qazanıb

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində kişi boksçular arasında dünya çempionatı davam edir. Yarışın üçüncü günündə Azərbaycan millisinin daha 3 idmançısı qələbə qazanıb.

İdman.Biz bildirir ki, Zəlimxan Süleymanov (54 kq) 1/16 finalda Kxaya Sonqve (Esvatini) ilə döyüşüb. Boksçumuz rəqibini 5:0 (30:26, 30:25, 30:27, 30:27, 30:26) hesabı ilə məğlub edib. O, növbəti qarşılaşmasında Rafael Losanonu (İspaniya) sınağa çəkəcək.

Məhəmmədəli Aşurəliyev (60 kq) daha bir mərhələ adlayıb. O, ikinci görüşündə Raşid Mrema (Tanzaniya) ilə mübarizə aparmalı olsa da, rəqib rinqə çıxmayıb. Aşurəliyev 1/8 finalda Enrike Kakulovla (İspaniya) gücünü yoxlayacaq.

Cəidcəmşid Cəfərov (75 kq) da debütünü qələbə ilə başa vurub. Boksçumuz Maykl Likaluya (İBA) qalib gəlib – 4:3 (29:28, 29:28, 28:29, 29:28, 28:29, münsiflər 1:1). Cəfərov 1/8 finalda Amir Abbasla (Bəhreyn) münasibətinə aydınlıq gətirəcək.

Qeyd edək ki, mundaiala dekabrın 13-də yekun vurulacaq.

