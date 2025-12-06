6 Dekabr 2025
Azərbaycan millisi Avropa çempionatına 20 boksçu ilə qatılacaq

6 Dekabr 2025 17:00
14
Dekabrın 10-da Almaniyanın Keinbaum şəhərində yeniyetmə oğlan və qız boksçular arasında U-17 Avropa çempionatına start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Boks Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, doqquz gün davam edəcək yarışa Azərbaycan millisi 20 idmançı ilə qatılacaq.

Baş məşqçi Vaqif Kazımov, məşqçilər Ağası Məmmədovla Teymur Məmmədov Keinbaumda Qardaş Rəhimov (46 kq), Əli Əliyev (48 kq), Ayxan Həsənov (50 kq), Əli Abaslı (52 kq), İbrahim Bədəlli (54 kq), Raul Heydərli (57 kq), Şahin Aslanov (60 kq), Haqverdi Həsənov (63 kq), Nurlan Süleymanov (66 kq), Adil Zalov (70 kq), Şükar Əliyev (75 kq), İsmayıl Vəliyev (80 kq) və Səfdər Məmmədzadəyə (+80 kq) güvənəcək.

Baş məşqçi İlkin Ağayev Avropa çempionatında Aysel Fərəcova (46 kq), Gülər Hüseynova (48 kq), Əminə Tağı (50 kq), Zəhra Məmmədova (52 kq), Cəmilə Muradlı (54 kq), Fidan Bakarova (63 kq) və Səma Abbasovaya (66 kq) şans verəcək.

Beynəlxalq dərəcəli hakim Anar Babanlı isə ədalət təmsilçiləri sırasında yer alacaq.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatında 29 ölkə iştirakını təsdiqləyib.

