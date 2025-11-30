30 Noyabr 2025
Azərbaycan millisi dünya çempionatında 11 boksçu ilə təmsil olunacaq

Boks
Xəbərlər
30 Noyabr 2025 11:00
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində 3-13 dekabr tarixində boks üzrə dünya çempionatı keçiriləcək. 120-dən çox ölkənin iştirak edəcəyi yarışda Azərbaycan millisi də mübarizə aparacaq.

İdman.Biz Azərbaycan Boks Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, komandamızın baş məşqçisi Ravşan Xocayev yarışda 11 boksçuya şans verəcək.

Dünya çempionatında Sübhan Mammedov (48 kq), Nicat Hüseynov (51 kq), Zəlimxan Süleymanov (54 kq), Ümid Rüstəmov (57 kq), Məhəmmədəli Aşurəliyev (60 kq), Maqsud Xasmetov (63,5 kq), Zaur Qəhrəmanov (67 kq), Sərxan Əliyev (70 kq), Səidcəmşid Səfərov (80 kq), Alfonso Dominqes (86 kq) və Məhəmməd Abdullayev (+92 kq) rinqə çıxacaqlar.

Mundialda ölkəmizi yalnız idmançılar yox, həm də hakimlər təmsil edəcək. Fuad Aslanov və Rövşən Qədirov dünya çempionatında hakimlik edəcəklər. Milli komandaya rəhbərliyi isə Azərbaycan Boks Federasiyası İdarə Heyətinin üzvü Rövşən Hüseynov həyata keçirəcək.

