27 Noyabr 2025
Azərbaycan boksçuları Avropa çempionatının yarımfinalına yüksəliblər

27 Noyabr 2025 01:06
Azərbaycanlı boksçular Sübhan Məmmədov (50 kq) və Səbuhi Əlizadə (+90 kq) Budapeştdə davam edən gənclər arsında boks üzrə Avropa Çempionatının (U-23) dörddəbir finalına yüksəliblər.

İdman.Biz-in məlumatına görə, hər iki idmançı inamlı qələbələr qazanaraq yarımfinala vəsiqə qazanıb.

Amin Məmmədzadə (55 kq) da yarışın dördüncü günündə rinqə çıxsa da, rəqibinə uduzaraq turnirdən kənarlaşdırılıb.

Azərbaycandan gənclər arasında Avropa Çempionatına 11 boksçu qatılıb. Onlardan yeddisi artıq yarışdan kənarlaşdırılıb, Məmmədov və Əlizadə isə qitə çempionatında medal qazanmaq hüququna malikdirlər.

