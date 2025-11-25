Azərbaycan boksçusu Avropa çempionatının yarımfinalına vəsiqə qazanıb

Azərbaycan boksçusu Tağı Nəsibov Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən U-23 Avropa çempionatında yarımfinala yüksəlib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 60 kq çəkidə mübarizə aparan milli üzvü 1/4 finalında Qavin Ryandan (İrlandiya) güclü olub.
O, rəqibini 3:2 (28:29, 27:30, 30:27, 30:27, 30:27) hesabı ilə məğlub edib. Nəsibov yarımfinala vəsiqə qazanmaqla doğum günündə özünə azı bürünc medalı da hədiyyə edib.
Tağı noyabrın 28-də yarımfinalda bolqarıstanlı Radoslav Rosenovla döyüşəcək.
Qeyd edək ki, sabah daha 3 boksçumuz 1/4 görüşünə çıxacaq