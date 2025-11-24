24 Noyabr 2025
“World Boxing”in yeni prezidentinin adı məlum olub

24 Noyabr 2025 11:25
“World Boxing”in yeni prezidentinin adı məlum olub

Peşəkar boks üzrə keçmiş dünya çempionu, qazaxıstanlı Qennadi Qolovkin beynəlxalq idman qurumu “World Boxing”in prezidenti seçilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Prezident seçkiləri dünən, noyabrın 23-də İtaliyanın paytaxtı Romada keçirilən konqresdə baş tutub.

Vəzifə müddəti üç il təşkil edəcək.

“World Boxing”in yeni prezidenti vəzifəsinə seçilmək mənim üçün böyük şərəfdir və bu, yalnız başlanğıcdır. Bu gündən etibarən idmançılar qəbul edilən hər bir qərarın mərkəzində olacaq. 2028-ci ildə Los-Ancelesdə keçiriləcək Olimpiadaya gedən yolda biz olimpiya boksuna olan inamı bərpa edəcəyik. Bir boks ailəsi kimi irəli getməyin vaxtı çatıb” - deyə Q.Qolovkin xəbəri şərh edib.


