29 Noyabr 2025
AZ

Azərbaycan boksçusu Avropa çempionu olub

Boks
Xəbərlər
29 Noyabr 2025 15:30
57
Azərbaycan boksçusu Avropa çempionu olub

Azərbaycan boksçusu Sübhan Mamedov (50 kq) U-23 Avropa çempionatının qalibi olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Boks Federasiyası məlumat yayıb.

Millinin lideri finalda Maksim Rudiki (Ukrayna) məğlub edib.

Hər 3 raundu xeyrinə bitirən Sübhan Mamedov yekunda 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27) hesabı ilə qalib gələrək Avropa çempionu tituluna yiyələnib.

Beləliklə, Elbrus Rzayevin rəhbərlik etdiyi milli komanda Avropa çempionatını 3 medalla başa vurub. Sübhan Mamedovdan öncə Tağı Nəsibov (60 kq) və Səbuhi Əlizadə (+90 kq) bürünc mükafata sahib olub.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatında 33 ölkədən 271 boksçu mübarizə aparırdı.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan boksçusu Avropa çempionatında finala yüksəlib
28 Noyabr 22:07
Boks

Azərbaycan boksçusu Avropa çempionatında finala yüksəlib

İki boksçumuz bürünc medala sahib olub
“Kro Kop” Yemelyanenko ilə döyüşə görə ən azı bir milyon dollar alacaq
28 Noyabr 01:41
Boks

“Kro Kop” Yemelyanenko ilə döyüşə görə ən azı bir milyon dollar alacaq

Filipoviç artıq rinqdə Yemelyanenko ilə qarşılaşıb
Daha iki boksçumuz Avropa çempionatında yarımfinala yüksəlib - FOTO
27 Noyabr 11:47
Boks

Daha iki boksçumuz Avropa çempionatında yarımfinala yüksəlib - FOTO

Yarımfinala vəsiqə qazanan boksçularımız özləri üçün azı bürünc medalı da təmin ediblər
Azərbaycan boksçuları Avropa çempionatının yarımfinalına yüksəliblər
27 Noyabr 01:06
Boks

Azərbaycan boksçuları Avropa çempionatının yarımfinalına yüksəliblər

Azərbaycandan gənclər arasında Avropa Çempionatına 11 boksçu qatılıb
Azərbaycan boksçusu Avropa çempionatının yarımfinalına vəsiqə qazanıb
25 Noyabr 21:36
Boks

Azərbaycan boksçusu Avropa çempionatının yarımfinalına vəsiqə qazanıb

Boksçumuz doğum günündə Avropa çempionatının yarımfinalına çıxıb
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO
27 Noyabr 12:48
Futbol

“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO

Amsterdam klubu Çempionlar Liqasında xal toplamayan yeganə iştirakçıdır
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
27 Noyabr 12:35
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz