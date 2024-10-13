13 Oktyabr 2024
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Təmsilçimiz həlledici oyuna vəsiqə qazanıb

Çimərlik voleybolu
Xəbərlər
13 Oktyabr 2024 01:14
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Təmsilçimiz həlledici oyuna vəsiqə qazanıb

“Azərreyl”in kişilərdən ibarət komandası çimərlik voleybolu üzrə klublararası Avropa Kubokunda finalına vəsiqə qazanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, Fransanın Monpelye şəhərində keçirilən turnirin həlledici matçında rəqib İspaniyanın “CVP Poniente Benidorm Alicante“ klubu olacaq.

Voleybolçularınmız 1/4 finalda “Sunrise Beach Sports Academy” (Ukrayna), yarımfinalda isə meydan sahiblərini mübarizədən kənarlaşdırıblar.

Final matçı bu gün olacaq.

Avropa Kuboku
12 oktyabr
1/4 final
Kişilər
“Azərreyl” - “Sunrise Beach Sports Academy” (Ukrayna) - 2:0 (21:19, 21:17)
“Azərreyl” - “Sunrise Beach Sports Academy” (Ukrayna) - 2:0 (24:22, 21:17)

Yarımfinal
"Azərreyl" - “Monpelye” (Fransa) - 2:0 (21:19; 21:17)
"Azərreyl" - “Monpelye” (Fransa) - 1:2 (12:21; 21:18; 14:16)

Qızıl set
"Azərreyl" - “Monpelye” (Fransa) - 15:13

İdman.biz

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