"Abşeron Lions"dan möhtəşəm qələbə - FOTO

"Abşeron Lions" basketbol komandası Avropa Kubokun I təsnifat mərhələsinin ilk oyununu keçirib.
İdman.biz bildirir ki, basketbolçularımızın rəqibi Kiprin "Anortrosis" klubu olub.
Oyunun ilk hissəsi 26:11 hesabı ilə Erhan Tokerin yetirmələrinin xeyrinə başa çatıb.
İkinci hissədə "Abşeron Lions" üstünlüyünü artırıb - 55:31.
Üçüncü hissədə Azərbaycan komandasının üstünlüyü 31 xala çatıb - 77:46.
Son dördlükdə "Anortosis" hesab arasındakı fərqi azaltmağa nail olub - 89:73.
Beləliklə, "Abşeron Lions" ilk oyunda qələbə qazanıb.
Komandalar arasındakı ikinci görüş oktyabrın 1-də Limassolda baş tutacaq.