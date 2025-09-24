25 Sentyabr 2025
"Abşeron Lions"dan möhtəşəm qələbə - FOTO

24 Sentyabr 2025 21:01
72
"Abşeron Lions" basketbol komandası Avropa Kubokun I təsnifat mərhələsinin ilk oyununu keçirib.

İdman.biz bildirir ki, basketbolçularımızın rəqibi Kiprin "Anortrosis" klubu olub.

Oyunun ilk hissəsi 26:11 hesabı ilə Erhan Tokerin yetirmələrinin xeyrinə başa çatıb.

İkinci hissədə "Abşeron Lions" üstünlüyünü artırıb - 55:31.

Üçüncü hissədə Azərbaycan komandasının üstünlüyü 31 xala çatıb - 77:46.

Son dördlükdə "Anortosis" hesab arasındakı fərqi azaltmağa nail olub - 89:73.

Beləliklə, "Abşeron Lions" ilk oyunda qələbə qazanıb.

Komandalar arasındakı ikinci görüş oktyabrın 1-də Limassolda baş tutacaq.

