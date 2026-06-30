“FIBA EuroBasket 2029”da Lüksemburqla oynayacaq millimizin heyəti məlumdur

"FIBA EuroBasket 2029"un ilkin təsnifat mərhələsində Lüksemburqa qarşı keçiriləcək səfər oyunu üçün millimizin heyəti müəyyənləşib.
İdman.Biz bildirir ki, komandaya aşağıdakı oyunçular daxildir:
Emmanuel Aqbason, Vesli Van Bek, Əkbər Məmmədov, Orxan Aydın, Ulaş Turqut, Elşad Şirzadov, Cəbrayıl Əkbərov, Amil Həmzəyev, Kamran Məmmədov, Ercan Donat, Derin Berkoz, Şirzad Şirzadov.
Milli iyulun 2-də “Centre National Sportif et Culturel d’Coque” arenasında oyuna çıxacaq.
Oyun Bakı vaxtı ilə saat 21.00-da başlayacaq.