19 Aprel 2026
AZ

"Neftçi"dən yarımfinala gedən möhtəşəm yol: NTD mübarizəni dayandırdı

Basketbol
Xəbərlər
19 Aprel 2026 18:40
73
“Neftçi”dən yarımfinala gedən möhtəşəm yol: NTD mübarizəni dayandırdı

Azərbaycan Basketbol Liqasında 1/4 final mərhələsinin həlledici oyunları keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, günün maraqla gözlənilən qarşılaşmasında “Neftçi” və NTD komandaları növbəti dəfə üz-üzə gəliblər. Bakı İdman Sarayında reallaşan və böyük gərginliyə səhnə olan görüşdə “Neftçi” rəqibini 102:97 hesabı ilə məğlub edərək yarımfinala vəsiqəni təmin edib.

Xatırladaq ki, seriyanın ilk matçında NTD 97:94 hesabı ilə qalib gəlsə də, ikinci qarşılaşmada “Neftçi” 119:99 hesabı ilə revanş götürmüşdü. Üçüncü oyundakı qələbə paytaxt təmsilçisini çempionluq yolunda bir addım da irəli aparıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tahir Baxşıyevdən etiraf: “Qələbəni əlimizdən verdik”
18:57
Basketbol

Tahir Baxşıyevdən etiraf: “Qələbəni əlimizdən verdik”

NTD-nin baş məşqçisi yarımfinal şansının necə itirildiyini açıqlayıb
Olimpiya basketbol tarixinin ən sərrast bombardiri vəfat edib
18 Aprel 15:00
Basketbol

Olimpiya basketbol tarixinin ən sərrast bombardiri vəfat edib

Oskar Şmidet 69 yaşında dünyasını dəyişib
Lebron Ceyms karyerasını bitirmək qərarını hələ verməyib
18 Aprel 06:15
Basketbol

Lebron Ceyms karyerasını bitirmək qərarını hələ verməyib

NBA əfsanəsi vida turu ilə bağlı şayiələri təkzib etdi
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” və “Abşeron Lions” yarımfinalda - YENİLƏNİB
17 Aprel 22:35
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” və “Abşeron Lions” yarımfinalda - YENİLƏNİB

Azərbaycan Basketbol Liqasında iki yarımfinalçının adı məlum olub
Bedri Meriç: “Sonadək döyüşdük, amma bura qədər imiş”
17 Aprel 18:48
Basketbol

Bedri Meriç: “Sonadək döyüşdük, amma bura qədər imiş”

Baş məşqçi komandasından razılıq etdi
Erhan Toker: “Balansı qoruduq və oyunu nəzarətdə saxladıq”
17 Aprel 17:57
Basketbol

Erhan Toker: “Balansı qoruduq və oyunu nəzarətdə saxladıq”

O, oyundan sonra komandasının çıxışını dəyərləndirdi

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17 Aprel 01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı
Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO
01:06
Dünya futbolu

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO

Mateus Kunyanın qolu “qırmızı şeytanlar”a minimal hesablı qələbə qazandırıb