“Neftçi”dən yarımfinala gedən möhtəşəm yol: NTD mübarizəni dayandırdı

Azərbaycan Basketbol Liqasında 1/4 final mərhələsinin həlledici oyunları keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, günün maraqla gözlənilən qarşılaşmasında “Neftçi” və NTD komandaları növbəti dəfə üz-üzə gəliblər. Bakı İdman Sarayında reallaşan və böyük gərginliyə səhnə olan görüşdə “Neftçi” rəqibini 102:97 hesabı ilə məğlub edərək yarımfinala vəsiqəni təmin edib.
Xatırladaq ki, seriyanın ilk matçında NTD 97:94 hesabı ilə qalib gəlsə də, ikinci qarşılaşmada “Neftçi” 119:99 hesabı ilə revanş götürmüşdü. Üçüncü oyundakı qələbə paytaxt təmsilçisini çempionluq yolunda bir addım da irəli aparıb.