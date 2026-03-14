14 Mart 2026
Azərbaycan Basketbol Liqası: 19-cu turun daha iki matçı baş tutacaq

14 Mart 2026 11:00
Azərbaycan Basketbol Liqası: 19-cu turun daha iki matçı baş tutacaq

Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasında 19-cu turun daha iki matçı baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, hər iki oyun A qrupunda keçiriləcək.

İlk olaraq “Gəncə” “Sabah” ilə üz-üzə gələcək. Görüş Gəncə İdman Sarayında saat 14:00-da start götürəcək.

Günün ikinci görüşündə “Abşeron Lions” “Neftçi”ni qəbul edəcək. Bakı İdman Sarayındakı oyun saat 17:00-da başlayacaq.

“Sabah” A qrupunda 35 xalla liderdir. “Abşeron Lions” 34 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. “Neftçi” 27 xalla üçüncü, NTD 20 xalla beşincidir.

Xatırladaq ki, tura martın 15-də yekun vurulacaq. Əvvəlki matçlarda “Ordu” “Sumqayıt”ı (121:98), “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni (83:67), “Quba” “Lənkəran”ı (95:88) məğlub edib.

