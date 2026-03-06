6 Mart 2026
AZ

Lebron Ceyms NBA-nın 37 illik rekordunu qırdı - VİDEO

Basketbol
Xəbərlər
6 Mart 2026 12:47
65
Lebron Ceyms NBA-nın 37 illik rekordunu qırdı - VİDEO

Lebron Ceyms NBA tarixində daha bir rekorda imza atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 41 yaşlı basketbolçu “Los Anceles Leykers”in “Denver Nuqets”ə 113:120 hesabı ilə uduzduğu matçda liqa tarixində ən çox dəqiq sahə atışı edən oyunçu olub.

L.Ceyms qarşılaşmada fərqlənərək karyerası ərzində dəqiq atışlarının sayını 15 838-ə çatdırıb və yeni rekord müəyyənləşdirib. Bununla da o, uzun illər rekordçu olan Kərim Əbdul Cabbarı geridə qoyub. Əfsanəvi mərkəz 1989-cu ildə karyerasını 15 837 dəqiq atışla başa vurmuş və bu rekord 37 ildən çox davam etmişdi.

Bu göstəricidə üçüncü pillədə isə Karl Malone qərarlaşıb. Onun hesabında 13 528 dəqiq sahə atışı var.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Lənkəran” ilə üz-üzə
10:08
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Lənkəran” ilə üz-üzə

18-ci tura martın 8-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sərhədçi” “Ordu”ya qalib gəlib
5 Mart 22:40
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sərhədçi” “Ordu”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + FOTO

18-ci tura martın 8-də yekun vurulacaq
Vadim Kuramşın: “Keon Klerqot bizim liderimizdir”
5 Mart 17:56
Basketbol

Vadim Kuramşın: “Keon Klerqot bizim liderimizdir”

“Sumqayıt” komandanın baş məşqçisi “Quba” ilə oyundan sora açıqlama verib
Şəhriyar Əsgərov: “İlk dəqiqələrdə müdafiədə çox səhvə yol verdik”
5 Mart 17:40
Basketbol

Şəhriyar Əsgərov: “İlk dəqiqələrdə müdafiədə çox səhvə yol verdik”

“Quba”nın baş məşqçisi “Sumqayıt”a məğlubiyyəti şərh edib
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Abşeron” - NTD oyununun vaxtı dəyişdirilib
5 Mart 14:57
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Abşeron” - NTD oyununun vaxtı dəyişdirilib

Azərbaycan Basketbol Federasiyası məlumat yayıb
ABF rəsmisi: “FIBA Maykl Brinin Azərbaycan haqqında dediklərini araşdırır”
4 Mart 23:22
Basketbol

ABF rəsmisi: “FIBA Maykl Brinin Azərbaycan haqqında dediklərini araşdırır”

Maykl Bri Azərbaycanın adını çəkərək təhqiredici ifadələr işlədib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir