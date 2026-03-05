5 Mart 2026
ABL: “Abşeron” - NTD oyununun vaxtı dəyişdirilib

Basketbol
Xəbərlər
5 Mart 2026 14:57
ABL: “Abşeron” - NTD oyununun vaxtı dəyişdirilib

Azərbaycan Basketbol Liqasında 18-ci tur çərçivəsində keçiriləcək “Abşeron” - NTD oyununun vaxtı dəyişdirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Basketbol Federasiyası məlumat yayıb.

Oyun martın 7-də saat 19:30-da start götürəcək.

