ABL: “Abşeron” - NTD oyununun vaxtı dəyişdirilib

Azərbaycan Basketbol Liqasında 18-ci tur çərçivəsində keçiriləcək “Abşeron” - NTD oyununun vaxtı dəyişdirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Basketbol Federasiyası məlumat yayıb.
Oyun martın 7-də saat 19:30-da start götürəcək.
Maykl Bri Azərbaycanın adını çəkərək təhqiredici ifadələr işlədib
Baş məşqçi Evren Alkaya hazırlıq mərhələsini yüksək qiymətləndirib.
NTD oyunçusu liderə qarşı matçdan öncə gözləntilərini bölüşdü
Azərbaycan - Şimali İrlandiya matçı rəqib komandanın 78:70 hesablı qələbəsi ilə bitib
A qrupunda Şimali Makedoniya 8 xalla liderdir
Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir