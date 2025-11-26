“Əminəm ki, hansısa azərbaycanlı oğlan NBA-ya doğru irəliləyir” - Cerri Bleyksin İDMAN.BİZ-Ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

Azərbaycanın “Sabah” basketbol klubu FIBA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki çıxışını davam etdirir. Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olan klub son oyunda Fransanın “Elan Şalon” klubuna məğlub olub.
Bu görüşdə komandanın zədəli basketbolçusu Castin Tilmanı əvəz edən ABŞ-li müdafiəçi Cerri Bleyks “Sabah”da debüt edib. 31 yaşlı basketbolçu əvvəllər Avropanın güclü liqalarında, Çində çıxış edib və İsveç çempionu olub.
İdman.Biz Cerri Bleykslə onun “Sabah”dakı debütü və Azərbaycan basketbolu barədə danışıb.
- “Sabah” - “Elan Şalon” oyunu ilə bağlı fikirlərinizi bölüşün. Komanda niyə üstünlüyü sona qədər qoruya bilmədi?
- İlk növbədə, bu yaxşı oyun idi. Mənim üçün iki ay sonra ilk matç idi. Hesab edirəm ki, bizim şansımız var idi - bu oyunu qazanmalı idik. Fikrimcə, görüşün sonuna yaxın komanda bir qədər yoruldu və səhvlər bundan sonra yarandı.
- Sizcə, “Sabah”ın Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə çıxmaq şansı var?
- Düşünürəm ki, var. Növbəti iki oyun çox vacibdir. Biz qələbə üçün mübarizə aparacağıq və qrup mərhələsi bitdikdən sonra vəziyyətin necə formalaşacağına baxacağıq.
- “Nimburk” və “Alba”nı məğlub etmək üçün “Sabah” oyunun hansı elementlərini gücləndirməlidir?
- Ümumilikdə, oyun sistemimiz yaxşıdır: top dövr edir, hamı nə vaxt daha aqressiv olmaq lazım olduğunu bilir. Mən meydanda bütün komanda yoldaşlarımla - start heyəti, Jan-Mark Pansla, Ceymslə və digərləri ilə əla anlaşdım. Amma yenə də mən “Sabah”a yeni qoşulmuşam və komandanı daha inkişaf etdirməliyik. Mənim oyunçuları daha yaxşı tanımağım, onların isə məni daha yaxşı başa düşməsi vacibdir. Növbəti oyunlara qədər uyğunlaşmaq üçün vaxtımız var.
- Bu, Azərbaycanın ilk dəfə ziyarətinizdir. Gəlməzdən əvvəl ölkə barədə nə bilirdiniz?
- Açığı, çox məlumatım yox idi, amma Azərbaycanla tanış olduğuma və bu müsbət atmosferi hiss etdiyimə görə çox şadam. İnsanlar çox mehribandır, hava əladır, ölkə gözəldir. Mətbəx isə sadəcə möhtəşəmdir: kabab və paxlava ən sevdiyim yeməklərdir. Bura ailəmlə gəlmişəm və onların da hər şey çox xoşuna gəlir. Bakı onlara çox təsir edib, oğlum xüsusilə heyran qalıb. Şəhərin estetikası - binalar, göydələnlər, “Alov qüllələri”, ticarət mərkəzləri - hamısı möhtəşəm görünür. Bunu gözləmirdim.
- “Sabah”ın təklifini qəbul etməyinizə nə təsir etdi?
- “Sabah” haqqında çox yaxşı sözlər eşitmişdim, Həssani Qravettlə tanış idim. Qərarımın əsas səbəblərindən biri Rimas Kurtinaytis kimi məşqçinin rəhbərliyi altında oynamaq və Çempionlar Liqasında çıxış etmək imkanı idi.
- “Sabah”dakı məşqlər əvvəlki komandalarla, məsələn, yaxınlarda oynadığınız Çin klubları ilə müqayisədə nə ilə fərqlənir?
- Ümumilikdə oxşardır. Bizdə yüksək səviyyəli məşq prosesi var. Rimas Kurtinaytis əsl peşəkardır, o, Litva milli komandasının məşqçisidir. Çinlə bağlı desəm, bu, mənim üçün yaxşı təcrübə idi. Orada basketbolun üslubu fərqlidir, amma müxtəlif yanaşmaları qiymətləndirməyi öyrəndim və oyundan zövq aldım.
- Azərbaycan basketbol liqası haqqında nə düşünürsünüz?
- Bizim klubda yaxşı oyunçular var və liqa daha rəqabətli olur. Burada Avrokubokda və Çempionlar Liqasında oynayan komandalar var, bu da son illərdə səviyyənin yüksəlməsinə təsir edir. Əminəm ki, gələcəkdə Azərbaycan basketbolu daha da inkişaf edəcək.
- Yerli oyunçuların səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə, bir gün Azərbaycan basketbolçusu NBA-ya düşə bilər?
- Məncə, mümkünsüz heç nə yoxdur. Azərbaycanda basketbolun səviyyəsi artır. Əsas məsələ liqanı inkişaf etdirmək və oyunçuları cəlb etməkdir. Bir gün hansısa azərbaycanlı basketbolçu bunu bacara bilər. Əminəm ki, hansısa azərbaycanlı oğlan artıq bunun üzərində çalışır.
Leyla Eminova
