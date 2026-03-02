“Doğma şəhərim bombalanır, ailəmlə əlaqə saxlaya bilmirəm” - Morteza Validarvinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Ölkə idmanında iranlı mütəxəssislər də çalışır və onların əksəriyyəti etnik azərbaycanlılardır.
İran ətrafında hərbi münaqişənin genişmiqyaslı eskalasiyası fonunda İdman.Biz Azərbaycan badminton millisinin baş məşqçisi Morteza Validarviyə müraciət edib.
“Hazırda vətənimdə baş verənlər məni ciddi şəkildə narahat edir. İranda həyat yoldaşım və üç övladım qalıb. Doğma şəhərim Zəncan artıq üçüncü gündür bombalanır.
Ən dəhşətlisi odur ki, ailəmin hansı vəziyyətdə olduğunu bilmirəm - rabitədə yaranmış fasilələr səbəbindən onlarla əlaqə saxlaya bilmirəm. Bu vəziyyətdə nə edəcəyimi və kimə müraciət edəcəyimi belə bilmirəm”, - deyə Morteza Validarvi bildirib.