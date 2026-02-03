“Azerbaijan International 2026” beynəlxalq turnirinə start verilib - FOTO

Bu gün badminton üzrə “Azerbaijan International 2026” beynəlxalq turnirinə start verilib.
İdman.Biz bildirir ki, 33 ölkədən 347 badmintonçu 6 gün ərzində “International Challenge” kateqoriyalı turnirdə qüvvəsini sınayacaq.
Azərbaycan Texniki Universitetinin İdman Sarayında keçirilən yarışda 238 görüş 4 kortda oynanılacaq. Yarışı yerli və əcnəbi hakimlər idarə edir.
Bu gün “Azerbaijan International 2026” turnirində ilk yarış gününə yekun vurulub. İlk yarış günündə kateqoriyalar üzrə təsnifat mərhələsinin oyunları keçirilib. Azərbaycan turnirdə 14 oğlan və 14 qız badmintonçu ilə təmsil olunur.
“Azerbaijan International” beynəlxalq turnirin final qarşılaşmaları fevralında 8-də keçiriləcək.