9 Fevral 2026
AZ

Badminton üzrə beynəlxalq turnir başa çatıb - FOTO

Badminton
Xəbərlər
8 Fevral 2026 23:41
141
Badminton üzrə beynəlxalq turnir başa çatıb - FOTO

Bakıda keçirilən badminton üzrə "Azerbaijan International 2026" beynəlxalq turnirinə yekun vurulub.

İdman.Biz-ə Azərbaycan Badminton Federasiyasına verilən məlumata görə, 33 ölkədən 347 idmançının qatıldığı "International Challenge" kateqoriyalı yarışın son günündə beş kateqoriya üzrə qaliblər müəyyənləşib.

Azərbaycan Texniki Universitetinin İdman Sarayında təşkil olunan turnirin kişilər arasında şəxsi yarışında polşalı Dominik Kvinta, qadınlarda isə hindistanlı Devika Sihaq bütün rəqiblərini qabaqlayaraq qızıl medal qazanıblar.

Kişi badmintonçuların qoşa yarışında İngiltərə təmsilçiləri Aleks Qrin və Zaks Russ tandemi fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

Qadınların qoşa mübarizəsində Yaponiya cütlüyü Miku Suqiyama və Natsumi Takasaki turnirin qalibi olub.

Qarışıq qoşa kateqoriyasında isə Hindistan idmançıları Satvik Reddi Kanapuram və Radhika Şarma baş mükafata layiq görülüblər.

Sonda qalib və finalçıları medal, eləcə də pul mükafatları ilə təltif ediliblər. Mükafatlandırma mərasimində gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov və Azərbaycan Badminton Federasiyasının prezidenti Taleh Ziyadov iştirak ediblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Gənc badmintonçular və beynəlxalq yarışda atılan ilk addımlar: “Azerbaijan International 2026” - İDMAN.BİZ-in REPORTAJI - FOTO
5 Fevral 13:25
Badminton

Gənc badmintonçular və beynəlxalq yarışda atılan ilk addımlar: “Azerbaijan International 2026” - İDMAN.BİZ-in REPORTAJI - FOTO

Əməkdaşımız “Azerbaijan International 2026” beynəlxalq turnirində çıxış edən azərbaycanlı badmintonçularla həmsöhbət olub
“Azerbaijan International 2026” beynəlxalq turnirində ikinci yarış gününə yekun vurulub
4 Fevral 21:59
Badminton

“Azerbaijan International 2026” beynəlxalq turnirində ikinci yarış gününə yekun vurulub - FOTO

Turnirə fevralın 8-də yekun vurulacaq
“Azerbaijan International 2026” beynəlxalq turnirinə start verilib
3 Fevral 20:17
Badminton

“Azerbaijan International 2026” beynəlxalq turnirinə start verilib - FOTO

Azərbaycan Texniki Universitetinin İdman Sarayında keçirilən yarışda 238 görüş 4 kortda oynanılacaq
“Bizə böyük hörmətlə yanaşırdılar” - Venesuelada səfərdə olmuş məşqçinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
6 Yanvar 15:37
Badminton

“Bizə böyük hörmətlə yanaşırdılar” - Venesuelada səfərdə olmuş məşqçinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Venesuelada son günlər gərgin siyasi vəziyyətin yaranması fonunda Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Morteza Validarvi bu ölkə ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb
Avropanın ən güclü badmintonçuları fevralda Bakıda toplaşacaq
31 Dekabr 2025 16:25
Badminton

Avropanın ən güclü badmintonçuları fevralda Bakıda toplaşacaq

Avropa komanda titul uğrunda gərgin və maraqlı mübarizə gözlənilir
Taleh Ziyadov növbəti 4 il müddətinə Azərbaycan Badminton Federasiyasının prezidenti seçilib
22 Dekabr 2025 22:46
Badminton

Taleh Ziyadov növbəti 4 il müddətinə Azərbaycan Badminton Federasiyasının prezidenti seçilib

Kəmalə Şahbazova və Teymur Hüseynov vitse-prezidentlər, Ceyhun Məmmədəliyev və Natavan Məmmədova isə İdarə Heyətinin üzvləri seçiliblər

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü