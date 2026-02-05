6 Fevral 2026
Gənc badmintonçular və beynəlxalq yarışda atılan ilk addımlar: “Azerbaijan International 2026” - İDMAN.BİZ-in REPORTAJI - FOTO

Badminton
Reportaj
5 Fevral 2026 13:25
Gənc badmintonçular və beynəlxalq yarışda atılan ilk addımlar: “Azerbaijan International 2026” - İDMAN.BİZ-in REPORTAJI - FOTO

Bakıda badminton üzrə “Azerbaijan International 2026” beynəlxalq turniri davam edir. Yarışda 33 ölkədən 347 idmançı iştirak edir. Azərbaycan turnirdə 28 badmintonçu ilə təmsil olunur – 14 oğlan və 14 qız.

Aqil Qabilov turnirdə çıxışını başa vuran azərbaycanlı idmançılardan biridir. O, Azərbaycan çempionudur və badmintonla artıq 11 ildir məşğul olur. Qabilov bu idman növünə məktəb bölməsindən başlayıb.

Turnirdə Aqil Qabilov həm tək, həm də Ülvi Hüseynovla birgə cütlük kateqoriyasında çıxış edib. O, İdman.Biz-ə açıqlamasında bildirib ki, cütlükdə çıxışı tək oyunla müqayisədə daha uğurlu alınıb.

"Turnirdə mənim üçün ən çətin oyun slovakiyalı idmançılara qarşı cütlük görüşü oldu. Bu, üç set davam edən gərgin qarşılaşma idi. Məğlub olmağımıza baxmayaraq, sona qədər mübarizə apardıq. Bir məqamda hesabda öndə idik, lakin dözümlülük və texnika çatmadı", – deyə A. Qabilov bildirib.

Leyla Camalzadə

Azərbaycan millisinin yeniyetmələrdən ibarət komandasının üzvü, 15 yaşlı Leyla Camalzadə tək kateqoriyada çıxışını başa vurub. Bununla belə, o, Həcər Nuriyeva ilə cütlükdə turnirin ən güclü 16-lığına düşərək əsas mərhələyə vəsiqə qazanıb.

"Pis çıxış etmədim, amma daha yaxşı oynaya bilərdim. Böyüklər arasında oyun təcrübəsi çatmadı, sürət və zərbələrin gücü baxımından uduzdum", – deyə Leyla Camalzadə qeyd edib.

Badmintonçunun sözlərinə görə, cütlük oyunu tək oyundan xeyli fərqlənir:

"Cütlükdə tərəfdaşlar arasında əlaqə çox vacibdir – bir-birini dəstəkləmək, günahı üzərinə atmamaq lazımdır. Səhvləri oyun zamanı yox, matçdan sonra müzakirə etmək daha doğrudur. Həmçinin, əgər tərəfdaşın çətinlik yaşayırsa, məsuliyyəti üzərinə götürməyə hazır olmalısan".

İdmançının sözlərinə görə, onların cütlüyü yaxşı harmoniya ilə seçilir. Daha əvvəl bu duet İranda keçirilən turnirdə birinci, Uqandadakı yarışda isə ikinci yeri tutub.

Leyla Camalzadə həmçinin bildirib ki, bu il üçün əsas məqsədi yay yeniyetmələr Olimpiya Oyunlarıdır və o, bu yarışlara aktiv şəkildə hazırlaşır.

Qusarlı gənc badmintomçular

Turnirin əsas mərhələsinə Qusardan olan cütlük – Həbibə QuliyevaƏsma Məmmədova da vəsiqə qazanıb. Hər iki idmançının 12 yaşı var. “Azerbaijan International 2026” onlar üçün ilk beynəlxalq turnir olub.

Regionda badmintonun inkişafında Quliyevanın atası mühüm rol oynayıb. O, məşqçi kimi öz təşəbbüsü ilə ailəsi ilə birlikdə Bakıdan Qusara köçərək bu idman növünün bölgədə inkişafına çalışıb.

"Atam hamı üçün pulsuz məşqlər təşkil edir – həm peşəkar şəkildə məşğul olmaq istəyənlər, həm də sağlamlıq üçün gələnlər üçün", – deyə Həbibə Quliyeva bildirib.

Əsma Məmmədova(solda) və Həbibə Quliyeva

Həbibə erkən yaşlarından raketka və volanla tanışdır. Onun cütlük yoldaşı Əsma Məmmədova isə əvvəllər badminton haqqında az məlumatlı olsa da, bu idman növünü sınamaq qərarına gəlib və 7 yaşından məşqlərə başlayıb.

Tək kateqoriyada hər iki idmançı daha yaşlı rəqiblərlə üz-üzə gəlib. Həbibə Quliyeva 21 yaşlı italiyalı badmintonçu ilə, Esma Məmmədova isə 18 yaşlı hindistanlı idmançı ilə qarşılaşıb.

"Düşünürəm ki, normal çıxış etdim, amma təcrübə çatmadı", – deyə Məmmədova vurğulayıb. Həbibə Quliyeva isə nəticəsindən məmnun qalıb: "Təcrübəli rəqibə qarşı bu qədər yaxşı oynaya biləcəyimi gözləmirdim".

Hər iki qız gələcəkdə özlərini peşəkar idmanda görür, lakin təhsil almağı da istisna etmirlər. Həbibə Quliyeva baytarlığa maraq göstərir, biologiya və coğrafiyanı sevir. Əsma Məmmədova isə 12 yaşında artıq iynə vurmağı və sistem qoşmağı bacarır və tibb bacısı olmaq istəyir.














Foto: İslam Atakişiyev

İdman.Biz
