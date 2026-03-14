Qurban Qurbanov: “Tam özümüzə gəlməmişik”

“Çox yaxşı mübarizə oldu, yaxşı dinamika var idi. Bizim üçün vacib oyun idi”.
İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri “Zirə” ilə oyundan sonra “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib.
Oyun 3:1 hesabı ilə “Qarabağ”ın xeyrinə qurtarıb.
“Qarşımızda çox istəkli, bizi çox yaxşı təhlil edən kollektiv var idi. Sona qədər təslim olmadılar. Bizə rahat oynamağa imkan vermədilər.
Hələ otpimal formamızdan uzağıq. Tam özümüzə gəlməmişik. Bəzi futbolçuların performansında çatışmazlıqlar var. Komanda az çox yorulur. Çempionlar Liqasında hər oyunda çox enerji itirdilər. Gərgin mövsüm keçdi. Hər matçdan öncə məsuliyyət, stress... Futbolçular çox yükləndilər. Hətta özüm də. İnanıram ki, qarşıdakı matçlara daha yaxşı köklənəcəklər. Hələ qarşıda yenə sıx qrafik olacaq. 3-4 gündən bir oynayacağıq. Xeyirlisi. Yenə də çalışacağıq ki, futbolçuları tam hazır edək və sıx qrafikə uyğunlaşsınlar”, - Qurbanov bildirib.