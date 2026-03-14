Qurban Qurbanov: “Tam özümüzə gəlməmişik”

14 Mart 2026 22:27
“Çox yaxşı mübarizə oldu, yaxşı dinamika var idi. Bizim üçün vacib oyun idi”.

İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri “Zirə” ilə oyundan sonra “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib.

Oyun 3:1 hesabı ilə “Qarabağ”ın xeyrinə qurtarıb.

“Qarşımızda çox istəkli, bizi çox yaxşı təhlil edən kollektiv var idi. Sona qədər təslim olmadılar. Bizə rahat oynamağa imkan vermədilər.

Hələ otpimal formamızdan uzağıq. Tam özümüzə gəlməmişik. Bəzi futbolçuların performansında çatışmazlıqlar var. Komanda az çox yorulur. Çempionlar Liqasında hər oyunda çox enerji itirdilər. Gərgin mövsüm keçdi. Hər matçdan öncə məsuliyyət, stress... Futbolçular çox yükləndilər. Hətta özüm də. İnanıram ki, qarşıdakı matçlara daha yaxşı köklənəcəklər. Hələ qarşıda yenə sıx qrafik olacaq. 3-4 gündən bir oynayacağıq. Xeyirlisi. Yenə də çalışacağıq ki, futbolçuları tam hazır edək və sıx qrafikə uyğunlaşsınlar”, - Qurbanov bildirib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Araz-Naxçıvan” mövsümün son oyunlarını Sumqayıtda keçirəcək
21:35
Azərbaycan çempionatı

“Araz-Naxçıvan” mövsümün son oyunlarını Sumqayıtda keçirəcək

“Araz-Naxçıvan” “Turan Tovuz”la oyundan etibarən ev oyunlarını həmin arenada keçirəcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Zirə”səfərindən qələbə ilə ayrılıb
21:09
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Zirə”səfərindən qələbə ilə ayrılıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Zirə Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
“Araz-Naxçıvan” komandası ciddi itki ilə üzləşib
15:47
Futbol

“Araz-Naxçıvan” komandası ciddi itki ilə üzləşib

“Şamaxı” - “Araz-Naxçıvan” qarşılaşması martın 18-də keçiriləcək
Leandro Andrade: “Özüm özümün ən böyük tənqidçisiyəm” - MÜSAHİBƏ
14:04
Futbol

Leandro Andrade: “Özüm özümün ən böyük tənqidçisiyəm” - MÜSAHİBƏ

“Qarabağ”ın futbolçusu oyunu ilə bağlı tənqidlərə münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Qarabağ”a qarşı
10:21
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Qarabağ”a qarşı

Tura martın 15-də yekun vurulacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
12 Mart 02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq