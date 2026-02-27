Rəşad Sadıqov: “Bütün diqqətimizi “Sumqayıt”la kubok matçına yönəltməliyik”

“Olduqca vacib qələbə qazandıq. Futbolçularıma göstərdikləri əzmkarlığa görə təşəkkür edirəm. Hər iki komanda meydanda yaxşı mübarizə apardı”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri “Zirə”nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov Azərbaycan Premyer Liqasının 22-ci turunda “Araz-Naxçıvan”la oyundan sonra deyib. Matç 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb.
“İki eyni səviyyədə olan komanda qarşılaşırdı. İkisi də avrokuboklara vəsiqə uğrunda mübarizə aparır. Vacib olan sona qədər intizamı qoruyub-saxlamaq və qələbə qazanmaq idi. Şükürlər olsun ki, qalib gəldik. Qarşıda bizi “Sumqayıt”la vacib kubok oyunu gözləyir. Bütün diqqətimizi həmin matça yönəltməliyik. Bundan sonra çempionatın 3-cü dövrəsinin hazırlıqlarına başlayacağıq”, - Sadıqov bildirib.
Baş məşqçi bir neçə gündən sonra keçiriləcək Azərbaycan Kuboku uğrunda matçda rəqib “Sumqayıt”ın daha istəkli olacağını qeyd edib: “Mənə elə gəlir ki, “Kəpəz”lə bugünkü oyunda qırmızı vərəqədən sonra edilən dəyişikliklərdə “Sumqayıt”ın baş məşqçisi kubok matçını düşünürdü. Yəqin ki, mən də onun yerində olsaydım, eyni şeyi edərdim. Rəqibi 3 gün sonrakı matçda yorğun gözləmirik. Biz bu gün çox güc sərf etdik. Ona görə də tez bir zamanda bərpa olmalıyıq”.