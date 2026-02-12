“Qarabağ” klubunun prezidenti “Neftçi”yə təşəkkür edib

“Qarabağ” klubunun prezidenti Tahir Gözəl “Neftçi”yə minnətdarlıq edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun rəhbəri “Qarabağ”ın mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.
O, Ağdam təmsilçisinin “Nyukasl”la pley-off oyunları arasında cəmi 6 gün fasilə olduğunu və bu müddətdə komandanın İngiltərəyə uzun səfər edəcəyini nəzərə alaraq Azərbaycan Premyer Liqasının 21-ci turunda keçirilməli olan oyunun təxirə salınmasına razılıq verdiyi üçün “Neftçi”yə təşəkkür edib.
“Oyunun təxirə salınması ilə bağlı göstərilən anlayış və konstruktiv mövqeyə görə “Neftçi” rəhbərliyinə və İdarə Heyətinə səmimi təşəkkürümü bildirirəm. “Neftçi” klubu bu qərarı ilə bir daha öz futbol ənənəsinə, əsalətinə və Azərbaycan futbolunun ümumi maraqlarına sadiqliyini nümayiş etdirdi. Bu addım sübut etdi ki, rəqabət nə qədər prinsipial olsa da, milli ruh, qarşılıqlı hörmət və birlik hər zaman prioritet olaraq qalır.
İnanıram ki, bu cür yanaşmalar ölkə futbolunun inkişafına və klublar arasında sağlam münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edir. Eyni zamanda, müraciətimizə əsasnaməyə uyğun, operativ və obyektiv şəkildə yanaşdığına görə Peşəkar Futbol Liqasına minnətdarlığımı bildirirəm. “Neftçi”yə gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıram”.
Qeyd edək ki, Premyer Liqanın 21-ci turunda üz-üzə gələcək “Neftçi” və “Qarabağ” komandalarının fevralın 21-nə nəzərdə tutulan oyunu təxirə salınıb. “Qarabağ”ın Peşəkar Futbol Liqasına rəsmi müraciəti, “Neftçi” klubunun razılıqla bağlı rəsmi cavabı əsasında qarşılaşma başqa tarixdə keçiriləcək.