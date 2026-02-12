“Sabah”dan ayrılan Anatoli Nuriyev “Zirə” ilə anlaşıb

“Sabah” yarımmüdafiəçi Anatoli Nuriyevlə yollarını ayırıb.
İdman.Biz kluba istinadən bildirir ki, futbolçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.
Oyunçu paytaxtın digər klubu “Zirə” ilə anlaşıb. O, yeni komandası ilə cari mövsümün sonuna kimi müqavilə imzalayıb.
Qeyd edək ki, Nuriyev 2022-ci ildən “Sabah”ın uğurları üçün çalışırdı. O, “bayquşlar”ın heyətində 118 oyun keçirib, 12 qola imza atıb, Azərbaycan Premyer Liqasının gümüş və bürünc medallarını qazanıb, həmçinin Azərbaycan Kubokunun qalibi olub.
Milli komandamızın da üzvü olan Nuriyev daha əvvəl Ukraynanın “Hoverla”, “Munkaç”, “Seredniye”, “Stal”, “Minay”, “Kolos”, ölkəmizdə isə “Sumqayıt” və “Sabah” klublarında çıxış edib.