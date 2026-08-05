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“Cəbrayıl” və “Quba” futbol klublarının adları dəyişdirilib

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
5 Avqust 2026 18:06
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“Cəbrayıl” və “Quba” futbol klublarının adları dəyişdirilib

Futbol üzrə Birinci Liqada çıxış edən “Cəbrayıl”, İkinci Liqanın iştirakçısı “Quba” futbol komandalarının adları dəyişdirilib.

Peşəkar Futbol Liqasından(PFL) İdman.Biz-ə verilən məlumata görə, “Cəbrayıl” yarışlarda “Gəncəbasar”, “Quba” isə “Hypers” adı altında mübarizə aparacaq.

Hər iki klubun ad dəyişikliyi ilə bağlı bütün sənədləşmə işləri başa çatdırılıb və zəruri sənədlər Peşəkar Futbol Liqasına təqdim edilib.

Qeyd edək ki, liqaların əsasnaməsinin müvafiq bəndinə əsasən, adı dəyişdirilmiş klublar hüquqi baxımdan əvvəlki klubun PFL üzvlüyünü saxlayır, onun varisi sayılır və yarışlarda iştirakla bağlı əvvəlki bütün hüquq və öhdəlikləri öz üzərinə götürür.

İdman.Biz
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