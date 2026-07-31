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“Kəpəz”in “Əl-Xəraitiyat”la yoxlama oyunu ləğv edildi

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
31 İyul 2026 16:14
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“Kəpəz”in “Əl-Xəraitiyat”la yoxlama oyunu ləğv edildi

“Kəpəz” futbol klubunun yeni mövsümə hazırlıq çərçivəsində keçirməli olduğu növbəti yoxlama oyunu baş tutmayacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, avqustun 1-də Qəbələ şəhər stadionunda keçirilməsi nəzərdə tutulan Qətərin “Əl-Xəraitiyat” klubuna qarşı görüş rəqib komandanın istəyi ilə ləğv edilib.

Gəncə təmsilçisi təlim-məşq toplanışı çərçivəsində bundan əvvəl ”Qəbələ”yə 1:2 hesabı ilə məğlub olub, “Şamaxı” və ”Sumqayıt”la isə qolsuz heç-heçə edib.

Qeyd edək ki, dünyaşöhrətli futbolçu Presnel Kimpembe də “Əl-Xəraitiyat”ın heyətində çıxış edir. Fransa millisinin heyətində 2018-ci ildə dünya çempionu olan müdafiəçi, həmçinin 2025-ci ildə PSJ ilə UEFA Çempionlar Liqasının qalibi adını qazanıb.

İdman.Biz
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