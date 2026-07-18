“Qarabağ” FK-nın yeni transfer hədəfi məlum oldu

“Qarabağ” futbol klubu heyətini gücləndirmək istiqamətində çalışmalarını davam etdirir.
İdman.Biz sport24.az-a istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi Kabo-Verde millisinin sol cinah hücumçusu Helio Varela ilə yaxından maraqlanır.
“Köhlən atlar” 24 yaşlı vingeri heyətinə qatmaq istəyir. Lakin futbolçuya maraq göstərən yeganə klub “Qarabağ” deyil. Serbiyanın “Srvena Zvezda” və Türkiyənin “Samsunspor” klubları da Varelanın çıxışını diqqətlə izləyirlər.
Hazırda İsrailin “Makkabi” (Tel-Əviv) klubunun formasını geyinən futbolçu uğurlu mövsüm keçirib. O, bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 42 oyunda 6 qol vurub, 2 məhsuldar ötürmə edib.
Helio Varela DÇ-2026-da da diqqət mərkəzinə düşüb. O, Kabo-Verde millisinin qrup mərhələsində Uruqvayla 2:2 hesablı tarixi heç-heçəsində həlledici qola imza ataraq komandasının mundialdakı ən yaddaqalan nəticələrindən birində mühüm rol oynayıb.
Qeyd edək ki, “Qarabağ” Kabo-Verde millisinin daha bir futbolçusu – Gilson Bençimolu da izləyir.