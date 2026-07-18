20 İyul 2026
AZ

“Qarabağ” FK-nın yeni transfer hədəfi məlum oldu

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
18 İyul 2026 11:22
419
“Qarabağ” FK-nın yeni transfer hədəfi məlum oldu

“Qarabağ” futbol klubu heyətini gücləndirmək istiqamətində çalışmalarını davam etdirir.

İdman.Biz sport24.az-a istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi Kabo-Verde millisinin sol cinah hücumçusu Helio Varela ilə yaxından maraqlanır.

“Köhlən atlar” 24 yaşlı vingeri heyətinə qatmaq istəyir. Lakin futbolçuya maraq göstərən yeganə klub “Qarabağ” deyil. Serbiyanın “Srvena Zvezda” və Türkiyənin “Samsunspor” klubları da Varelanın çıxışını diqqətlə izləyirlər.

Hazırda İsrailin “Makkabi” (Tel-Əviv) klubunun formasını geyinən futbolçu uğurlu mövsüm keçirib. O, bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 42 oyunda 6 qol vurub, 2 məhsuldar ötürmə edib.

Helio Varela DÇ-2026-da da diqqət mərkəzinə düşüb. O, Kabo-Verde millisinin qrup mərhələsində Uruqvayla 2:2 hesablı tarixi heç-heçəsində həlledici qola imza ataraq komandasının mundialdakı ən yaddaqalan nəticələrindən birində mühüm rol oynayıb.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” Kabo-Verde millisinin daha bir futbolçusu – Gilson Bençimolu da izləyir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tsxadadze “Sumqayıt”la heç-heçədən sonra transferdən danışdı
00:48
Azərbaycan futbolu

Tsxadadze “Sumqayıt”la heç-heçədən sonra transferdən danışdı

“Qəbələ”nin baş məşqçisi heyətin gücləndirilməsinə ehtiyac olduğunu bildirib
UEFA “Qarabağ” - “CSKA Sofia” oyunu azarkeşləri üçün sabah qərar verə bilər
19 İyul 21:37
Azərbaycan futbolu

UEFA “Qarabağ” - “CSKA Sofia” oyunu azarkeşləri üçün sabah qərar verə bilər

Bolqarıstan klubunun azarkeşləri Bakıda keçiriləcək qarşılaşmanı tribunadan izləmək hüququndan məhrum qalacağı gözlənilir
“Xankəndi” üç futbolçu ilə yollarını ayırdı
19 İyul 20:52
Azərbaycan futbolu

“Xankəndi” üç futbolçu ilə yollarını ayırdı

Birinci Liqanın yeni iştirakçısı Emin Quliyev, Qurban Məhərrəmov və Nihad Ağayevlə vidalaşıb
“Qarabağ” və “Turan Tovuz” Jorjinyo ilə maraqlanır
19 İyul 18:42
Futbol

“Qarabağ” və “Turan Tovuz” Jorjinyo ilə maraqlanır

Azərbaycan klubları “Kayrat”ın portuqaliyalı hücumçusunu transfer siyahısına daxil edib
“Şahdağ Qusar” heyətinə iki yeni futbolçu qatıb
19 İyul 10:51
Azərbaycan futbolu

“Şahdağ Qusar” heyətinə iki yeni futbolçu qatıb

Birinci Liqa təmsilçisi Xəyal Tomarov və Emil Həbibovla müqavilə imzalayıb
“Şirvan” Kamran Qürbətovu transfer edib
19 İyul 10:24
Azərbaycan futbolu

“Şirvan” Kamran Qürbətovu transfer edib

İkinci Liqa təmsilçisi yarımmüdafiəçi ilə birillik müqavilə imzalayıb
“Şamaxı” heyətini portuqaliyalı yarımmüdafiəçi ilə gücləndirib
19 İyul 00:27
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” heyətini portuqaliyalı yarımmüdafiəçi ilə gücləndirib

Futbolçunun son komandası Portuqaliyanın “Amora” klubu olub

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb
18 İyul 22:38
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsi iyulun 19-da başa çatacaq
İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur
19 İyul 03:02
DÇ-2026

İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur - YENİLƏNİB + VİDEO

İngiltərə millisi 1966-cı ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatında medal qazanıb
Qadın güləşçimiz bürünc medal uğrunda mübarizədə uduzub - YENİLƏNİB
19 İyul 00:48
Güləş

Qadın güləşçimiz bürünc medal uğrunda mübarizədə uduzub - YENİLƏNİB

Güləşçilərimiz yarış günündə medal qazana bilməyiblər
U-20 basketbol millimiz Bosniya və Herseqovinaya məğlub olub
19 İyul 01:10
Basketbol

U-20 basketbol millimiz Bosniya və Herseqovinaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Komandamız turnirdə son oyununu iyulun 19-da 11–12-ci yerlər uğrunda keçirəcək