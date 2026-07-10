Samir Abasov: “Avropada bütün komandalarımıza inanıram”

“Təəssüf ki, işlərimlə bağlı komandalarımızın avrokubok oyunlarını izləyə bilmədim. Qələbə münasibətilə təbrik edirəm”.
Bu sözləri Azərbaycanın “Neftçi” futbol klubunun sabiq baş məşqçisi Samir Abasov deyib.
Mütəxəssis Azərbaycanı Avropada təmsil edən dörd kluba uğurlar arzulayıb:
“Mən təmsilçilərimizə inanıram. Onların hamısı əsas mərhələyə vəsiqə qazanacaqlar”, - deyə o sportnet.az-a açıqlamasında deyib.
Qeyd edək ki, “Sabah” Çempionlar Liqasında, “Qarabağ” Avropa Liqasında, “Zirə” və “Neftçi” isə Azərbaycanı Konfrans Liqasında təmsil edir.
Qeyd edək ki, hazırda işsiz olan Samir Abasov son olaraq “Neftçi”yə başçılıq edib.