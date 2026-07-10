10 İyul 2026
AZ

Samir Abasov: “Avropada bütün komandalarımıza inanıram”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
10 İyul 2026 11:42
87
Samir Abasov: “Avropada bütün komandalarımıza inanıram”

“Təəssüf ki, işlərimlə bağlı komandalarımızın avrokubok oyunlarını izləyə bilmədim. Qələbə münasibətilə təbrik edirəm”.

Bu sözləri Azərbaycanın “Neftçi” futbol klubunun sabiq baş məşqçisi Samir Abasov deyib.

Mütəxəssis Azərbaycanı Avropada təmsil edən dörd kluba uğurlar arzulayıb:

“Mən təmsilçilərimizə inanıram. Onların hamısı əsas mərhələyə vəsiqə qazanacaqlar”, - deyə o sportnet.az-a açıqlamasında deyib.

Qeyd edək ki, “Sabah” Çempionlar Liqasında, “Qarabağ” Avropa Liqasında, “Zirə” və “Neftçi” isə Azərbaycanı Konfrans Liqasında təmsil edir.

Qeyd edək ki, hazırda işsiz olan Samir Abasov son olaraq “Neftçi”yə başçılıq edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ” FK Kamilo Duranın “Seltik”ə transferini açıqlayıb - VİDEO
12:11
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” FK Kamilo Duranın “Seltik”ə transferini açıqlayıb - VİDEO

Klublar arasında aparılan danışıqlar uğurla yekunlaşıb
Azərbaycan klubları avrokuboklarda tarixi uğura imza atdı - İDMAN.BİZ-in İCMALI
11:57
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan klubları avrokuboklarda tarixi uğura imza atdı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İlk dəfə üç təmsilçimiz təsnifat mərhələsinə qələbə və qol buraxmadan başladı
“Qarabağ”ın yeni transferi: “Rəqibimiz zəif komanda deyil”
11:01
Futbol

“Qarabağ”ın yeni transferi: “Rəqibimiz zəif komanda deyil”

Renaldo Sefas matçda vurduğu qol barədə də fikirlərini bölüşüb
“Araz-Naxçıvan”ın futbolçusu əməliyyat olunub
10:31
Azərbaycan futbolu

“Araz-Naxçıvan”ın futbolçusu əməliyyat olunub

Türkiyədə keçirilən əməliyyat uğurla yekunlaşıb
“Neftçi” FK Sloveniyada üçüncü yoxlama matçına çıxacaq
10:05
Futbol

“Neftçi” FK Sloveniyada üçüncü yoxlama matçına çıxacaq

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da start götürəcək
Azərbaycan UEFA reytinqində mövqeyini möhkəmləndirdi
09:35
Futbol

Azərbaycan UEFA reytinqində mövqeyini möhkəmləndirdi

UEFA reytinqinə İngiltərə (101,852) başçılıq edir

Ən çox oxunanlar

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə
7 İyul 21:54
Futbol

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşmanın baş hakimi polşalı Patrik Qriskieviçdir
Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi
8 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilib
“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi
9 İyul 21:54
Futbol

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub
DÇ-2026: Argentinə Misirlə matçda geridönüş edərək mərhələni adlayır
7 İyul 22:07
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentinə Misirlə matçda geridönüş edərək mərhələni adlayır - YENİLƏNİB + VİDEO

Argentinalılar Kolumbiya - İsveçrə matçının qalibi ilə oynayacaqlar