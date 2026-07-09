“Şəfa” FK yeni transferini reallaşdırıb

“Şəfa” futbol klubu yeni transferini reallaşdırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Bakı klubu yarımmüdafiəçi Dilan Mertensini heyətinə qatıb.
30 yaşlı niderlandlı futbolçu ilə bir illik müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, D.Mertens son olaraq ölkəsində “Telstar”ın üzvü olub. O, karyerası ərzində Niderlandın “TOP Oss” və “Volendam” komandalarının formasını geyinib.
Dilan Mertensi eyni zamanda Rusiyanın “Fakel” (Voronej), Bolqrasıtanın “Botev” (Polivdiv) və “Sarsko Selo” klublarında legioner həyatı yaşayıb.