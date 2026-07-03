Premyer Liqa klubları yoxlama matçında qarşılaşacaqlar

“Şamaxı”nın yay təlim-məşq toplanışı zamanı rəqiblərindən biri məlum olub.
İdman.Biz kluba istinadən bildirir ki, komanda “Kəpəz”lə qarşılaşacaq.
Qarşılaşma iyulun 20-də Qəbələ şəhər stadionunda keçiriləcək.
“Şamaxı”nın yay təlim-məşq toplanışı zamanı rəqiblərindən biri məlum olub.
İdman.Biz kluba istinadən bildirir ki, komanda “Kəpəz”lə qarşılaşacaq.
Qarşılaşma iyulun 20-də Qəbələ şəhər stadionunda keçiriləcək.
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