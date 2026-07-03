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“Araz-Naxçıvan” FK ehtiyat komandasını Rüstəm Əliyevə tapşırdı

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
3 İyul 2026 17:20
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“Araz-Naxçıvan” FK ehtiyat komandasını Rüstəm Əliyevə tapşırdı

Rüstəm Əliyev “Araz-Naxçıvan” futbol klubunun əvəzedicilərdən ibarət komandasına baş məşqçi təyin edilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

A kateqoriyalı mütəxəssislə bir illik müqavilə imzalanıb.

İdman.Biz
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