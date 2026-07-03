3 İyul 2026
AZ

Kamran İbrahimov yeni klub axtarışındadır

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
3 İyul 2026 16:46
65
Kamran İbrahimov yeni klub axtarışındadır

Ötən mövsüm yekunlarına görə, elita ilə vidalaşan “Karvan-Yevlax” futbolçusu ilə yollarını ayırıb.

Bu barədə komandanın qapıçısı Kamran İbrahimov açıqlama verib.

27 yaşlı qolkiper Yevlax təmsilçisi ilə vidalaşdığını təsdiqləyib. O, hazırda gələcək karyerası ilə bağlı müxtəlif variantları dəyərləndirdiyini bildirib.

“Təkliflər üzərində düşünürəm. Hələlik Premyer Liqa klublarından rəsmi təklif almamışam. Yaxın günlərdə gələcəyimlə bağlı yekun qərarımı verəcəm”, - deyə o, sport24.az-a açıqlamasında söyləyib.

Qeyd edək ki, “Neftçi”nin yetirməsi olan Kamran İbrahimov 2024-cü ilin yayından “Karvan-Yevlax”ın formasını geyinirdi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ” FK Bence Varkonyinin transferini açıqlayıb - VİDEO
17:17
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” FK Bence Varkonyinin transferini açıqlayıb - VİDEO

Macarıstanlı futbolçu 2024-cü ildən “Zalaeqerseq”də çıxış edib
“Araz-Naxçıvan” FK-nın baş məşqçisi Cavid Hüseynovun köməkçiləri müəyyənləşib - FOTO
15:55
Azərbaycan futbolu

“Araz-Naxçıvan” FK-nın baş məşqçisi Cavid Hüseynovun köməkçiləri müəyyənləşib - FOTO

Məşqçilərlə bir illik müqavilə imzalanıb

Fərid Qayıbov Ağdamda gənc futbolçuların məşqini izləyib - FOTO
15:37
Azərbaycan futbolu

Fərid Qayıbov Ağdamda gənc futbolçuların məşqini izləyib - FOTO

Nazir uşaqlarla söhbət edib
“Zirə”nin keçmiş futbolçusu: “Torpedo” hazırda daha hazırlıqlı görünür”
15:03
Futbol

“Zirə”nin keçmiş futbolçusu: “Torpedo” hazırda daha hazırlıqlı görünür”

Nicat Qurbanov “Zirə”nin heyətində baş verən dəyişikliklərə də toxunub
“Qarabağ” yenilənmiş heyəti ilə bu mövsüm necə təsir bağışlayacaq? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
14:20
Futbol

“Qarabağ” yenilənmiş heyəti ilə bu mövsüm necə təsir bağışlayacaq? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

Ağdam təmsilçisi yayda həyata keçirilən ciddi yenilənmə fonunda yeni heyətini Avstriyada sınaqdan keçirdi
“Kəpəz” FK-nın İdarə Heyətinə yeni sədr seçilib
14:15
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz” FK-nın İdarə Heyətinə yeni sədr seçilib

Anar Abdullayev sədr, Umud Tarverdiyev və Fərman Əlizadə üzv oldu

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO
30 İyun 21:30
Azərbaycan futbolu

Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO

26 yaşlı cinah müdafiəçisi 2024/2025 mövsümündə “Səbail”də çıxış edib
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur
30 İyun 22:58
DÇ-2026

DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi 1/16 finalda Kot-d'İvuarı məğlub edib