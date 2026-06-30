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“Neftçi” FK yeni mövsümə hazırlığın ikinci mərhələsinə start verib - FOTO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
30 İyun 2026 16:45
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“Neftçi” FK yeni mövsümə hazırlığın ikinci mərhələsinə start verib - FOTO

Azərbaycanın “Neftçi” futbol klubu yeni mövsümə hazırlığın ikinci mərhələsinə start verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “ağ-qaralar”ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

İyunun 29-da Bakıdan Sloveniyaya yollanan komanda bu gün Moravske Toplitse şəhərində səhər məşqinə çıxıb. Təlim-məşq toplanışı axşam məşqi ilə davam edəcək.

Sabah da baş məşqçi Yuri Vernidubun rəhbərliyi altında iki dəfə hazırlıq keçəcək “ağ-qaralar” iyulun 2-də ilk yoxlama oyununa çıxacaq.

Qeyd edək ki, “Neftçi”nin Sloveniya toplanışı iyulun 14-dək davam edəcək.

İdman.Biz
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