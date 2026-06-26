26 İyun 2026
AZ

Ceyhun Sultanov “Araz-Naxçıvan” futbol klubunun prezidenti təyin edilib

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
26 İyun 2026 15:05
86
Ceyhun Sultanov “Araz-Naxçıvan” futbol klubunun prezidenti təyin edilib

Azərbaycan millsinin sabiq futbolçusu Ceyhun Sultanov “Araz-Naxçıvan” futbol klubunun prezidenti vəzifəsinə təyin edilib.

İdman.Biz klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu qərar İdarə Heyətinin iclasında qəbul olunub.

Toplantıda həmçinin, klubun yeni mövsümə hazırlığı, akademiya komandalarının yenidən formalaşdırılması, əsas komandanın transfer çalışmaları müzakirə olunub.

Qeyd edək ki, futbolçu karyerası ərzində “Fərid”, “Neftçi”, “Dinamo” (Bakı), “Bakı”, “Xəzər-Lənkəran”, “Kəpəz”, “Sumqayıt”, “Qəbələ”, həmçinin İranın “Maşınsazi” klublarında çıxış edən C.Sultanov müxtəlif illərdə idarəçi kimi “Sumqayıt”, “Neftçi” və “Keşlə” klublarında fəaliyyət göstərib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yunis Hüseynov: “Dünya çempionatı gənc uşaqların inkişafına təkan verəcək”
15:42
Azərbaycan futbolu

Yunis Hüseynov: “Dünya çempionatı gənc uşaqların inkişafına təkan verəcək”

"Turan Tovuz"un məşqçisi FIFA-nın qərarını Azərbaycan futbolu üçün əlamətdar hadisə adlandırıb
“Səbail” FK Rubin Seyidovu transfer edib
14:23
Azərbaycan futbolu

“Səbail” FK Rubin Seyidovu transfer edib

28 yaşlı müdafiəçi ilə 1+1 illik müqavilə imzalayıb
“Neftçi” futbol klubundan Vernidub etimadı: 2028-ci ilə qədər davam - FOTO
14:05
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” futbol klubundan Vernidub etimadı: 2028-ci ilə qədər davam - FOTO

Klubun Müşahidə Şurasının sədri Hafiz Zeynalov baş məşqçiyə Müşahidə Şurası tərəfindən böyük dəstək verildiyini bildirib
Muradın nənəsi: “Ata”, “ana” sözlərindən əvvəl “top” demişdi” - MÜSAHİBƏ + FOTO
13:39
Futbol

Muradın nənəsi: “Ata”, “ana” sözlərindən əvvəl “top” demişdi” - MÜSAHİBƏ + FOTO

Əfiqə Məmmədova Murad Məmmədovun xarakterindən, futbol sevgisindən, "Neftçi"də keçdiyi inkişaf yolundan və Kiprə transferindən danışıb
“Qarabağ”ın yeni futbolçusu: “Yeni ailəmlə uğurlar qazanmaq istəyirəm”
12:05
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”ın yeni futbolçusu: “Yeni ailəmlə uğurlar qazanmaq istəyirəm”

Futbolçu klub rəhbərliyinə təşəkkür edib və ilk gündən özünü evindəki kimi hiss etdiyini deyib
Əli Bəşirovun “Strasburq”a keçidi gündəmdə deyil
25 İyun 22:31
Azərbaycan futbolu

Əli Bəşirovun “Strasburq”a keçidi gündəmdə deyil

Əli Bəşirov Fransanın “Strasburq” klubunda iki həftəlik təcrübə keçib

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
25 İyun 01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar
25 İyun 00:58
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Kanada A qrupunun ikincisi ilə pley-offda qarşılaşacaq