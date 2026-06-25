Əli Bəşirovun “Strasburq”a keçidi gündəmdə deyil

Fransanın "Strasburq" klubunda baxışda olan “Qarabağ”ın futbolçusu Əli Bəşirovun karyerası ilə bağlı növbəti addımların necə olacağını zaman göstərəcək.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisinin Futbol Akademiyasının meneceri Nail Kərimov açıqlama verib.
O, Report-a hazırda “Qarabağ”ın əsas komandasının düşərgəsində olan 16 yaşlı vinger haqqında danışıb:
“Əli Bəşirov Fransanın “Strasburq” klubunda təcrübə proqramından keçdi. Onlar da oyunçu ilə tanış oldular. Əli Bəşirovun 18 yaşı olmasına 2 ildən çox vaxt var. Hazırda keçidi müzakirə olunmur, bu, daha çox qarşılıqlı tanışlıq prosesidir. Növbəti addımların necə olacağını vaxt göstərəcək”.
Əli Bəşirov Fransanın “Strasburq” klubunda iki həftəlik təcrübə keçib. 16 yaşlı futbolçu bu müddətdə klubun 17 yaşadək futbolçulardan ibarət komandası ilə birlikdə məşqlərdə və yoldaşlıq oyunlarında iştirak edib. O, həmçinin bir sıra fiziki və atletik testlərdən də keçib.