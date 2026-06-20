“Neftçi” FK Qustavo Klismanla müqavilə imzalayıb

“Neftçi” futbol klubu yeni mövsüm üçün növbəti transferini həyata keçirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə paytaxt təmsilçisi məlumat yayıb.
“Ağ-qaralar” braziliyalı yarımmüdafiəçi Qustavo Klisman Dimaraeş Miranda ilə anlaşıb.
26 yaşlı futbolçu ilə 2+1 illik müqavilə bağlanıb. O, 20 nömrəli formanı geyinəcək.
Karyerasının böyük hissəsini Portuqaliyada keçirən Klisman 2025-ci ildə icarə əsasında Yaponiyanın “Vissel Kobe” klubunda çıxış edib. O, sonuncu klubu “Santa Klara”nın heyətində 74 oyun keçirib, 3 qol və 7 assist müəllifi olub.