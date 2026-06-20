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“Qarabağ”ın Avstriya təlim-məşq toplanışı proqramında dəyişiklik edilib

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
20 İyun 2026 15:31
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“Qarabağ”ın Avstriya təlim-məşq toplanışı proqramında dəyişiklik edilib

“Qarabağ” komandasının Avstriya təlim-məşq toplanışı proqramında dəyişiklik edilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisi məlumat yayıb.

Bolqarıstanın MOİK klubuna qarşı nəzərdə tutulan yoxlama oyunu ləğv olunub.

“Köhlən-atlar” iyunun 27-də Avstriyanın Bundesliqa təmsilçisi VSG “Tirol” klubu ilə qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:00 başlayacaq.

Qeyd edək ki, iyunun 22-də Avstriyaya yollanacaq “Qarabağ” hazırlığın Tirol əyalətində baş tutacaq ikinci mərhələsində ümumilikdə üç matç keçirəcək. Digər iki qarşılaşma iyulun 1-də təşkil olunacaq. Ukraynanın “Xarkov” komandası ilə oyun Bakı vaxtı ilə saat 15:00 start götürəcək. Macarıstan təmsilçisi “Ferentsvaroş” ilə qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

İdman.Biz
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