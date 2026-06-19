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“Zaqatala” FK-nın taleyi sual altındadır - Baş məşqçidən AÇIQLAMA

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
19 İyun 2026 15:41
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“Zaqatala” FK-nın taleyi sual altındadır - Baş məşqçidən AÇIQLAMA

“Növbəti mövsüm hansı klubda çalışacağımla bağlı qərar verməmişəm. “Zaqatala”nın aqibəti necə olacaq? Özümüzün də bilgimiz yoxdur”.

Bu sözləri “Zaqatala”nın baş məşqçisi Rüstəm Məmmədov deyib.

Mütəxəssis bildirib ki, komandasının növbəti mövsümdə hansı vəziyyətdə olacağı hələ də qeyri-müəyyəndir.

“Ən çətin mövsümümüzü keçirtdik. İndi hamı istirahət edir. Gələn mövsümün hazırlığı ilə bağlı xəbər yoxdur. Bir neçə klubla danışığım olub. Komandanın məqsədi, maliyyəsi bəlli olmamış heç yerə gedən deyiləm. “Zaqatala”nın rəhbərliyindən heç bir cavab yoxdur. Mövsüm bitəndən sonra əlaqəmiz olmayıb. Yəqin ki, klub AFFA-nın ayırdığı vəsaiti gözləyir. Bəlkə də bundan sonra başqa mütəxəssislə danışıq apararlar”, - deyə o, sport24.az-a açıqlamasında söyləyib.

Qeyd edək ki, “Zaqatala” ötən mövsümü yeddinci pillədə başa vurub.

İdman.Biz
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