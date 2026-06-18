Veysəl Rzayevə iki klubdan təklif gəlib

Ötən mövsüm bıçaqlanma hadisəsi səbəbindən uzun müddət yaşıl meydanlardan uzaq qalan “Kəpəz”in futbolçusu Veysəl Rzayev karyerasını Birinci Liqada davam etdirəcək.
İdman.Biz futbolinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı futbolçunun xidmətində “Şahdağ Qusar” maraqlıdır.
Bununla yanaşı, Premyer Liqanı yeni tərk edən “Karvan-Yevlax” da Rzayevə dəvət göndərib. Tərəflər arasında danışıqlar davam edir.
Futbolçu gələcək karyerası ilə bağlı yekun qərarını ayın sonuna qədər verəcək.
Qeyd edək ki, Veysəl Rzayev 2025/2026 mövsümünün ilk yarısında “Turan Tovuz”un formasını geyinib. O, mövsümün ikinci hissəsi öncəsi “Kəpəz”ə transfer olunub.