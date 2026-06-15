CAS “Turan Tovuz”la bağlı qərarını verdi

Bu mövsüm “Turan Tovuz” avrokuboklarda olmayacaq.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə “Turan-Tovuz” klubu rəsmi açıqlamasında bəyan edib.
Məlumata görə, İdman Arbitraj Məhkəməsi (CAS) klubun müraciəti ilə bağlı qərarını açıqlayıb.
Qurum UEFA Appelyasiya Orqanının klubumuz haqqında 2 iyun tarixində verdiyi qərarı qüvvədə saxlayıb.
“15 iyun tarixində verilən qərara əsasən bütün idman prinsiplərinə riayət edərək vəsiqə qazandığımız UEFA Konfrans Liqasının 2026/2027-cı illər mövsümündə iştirak etməyəcəyik”, - deyə bəyanatda vurğulanır.