“Turan Tovuz” “Zenit”in sabiq qapıçısını transfer edir

“Turan Tovuz” heyətini yeni qapıçı ilə gücləndirir.
İdman.Biz futbolxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, Tovuz klubu rusiyalı qolkiper Yeqor Baburini heyətinə qatır.
32 yaşlı futbolçu ilə tezliklə rəsmi müqavilə imzalanacaq.
Qeyd edək ki, Baburin son mövsümü Rusiyanın Birinci Liqa təmsilçisi “Volqa”da keçirib. O, Ulyanovsk klubunun heyətində 11 matçda forma geyib.
Təcrübəli qapıçı karyerası ərzində “Zenit”, “Rubin”, “Rostov”, “Krasnodar” və “Torpedo” (Moskva) klublarında da çıxış edib. Baburin beş matçda Rusiyanın U-21 yığmasının şərəfini qoruyub.