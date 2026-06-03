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“Qarabağ” “Atletiko”nun oyunçusundan imtina edib

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
3 İyun 2026 21:42
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“Qarabağ” “Atletiko”nun oyunçusundan imtina edib

Moldova millisinin və “Atletiko Madrid”in keçmiş qapıçısı Horasiu Moldovan “Qarabağ”a təklif olunub.

İdman.Biz-in Futbolinfo.az-a istinadən məlumatına görə, onun meneceri Ağdam klubu ilə danışaraq futbolçunun Azərbaycanda çıxış edə biləcəyini deyib. Lakin “Qarabağ” tərəfi bu təklifdən imtina edib. Buna səbəb isə heyətdə iki qapıçının – Fabian Buntiç və Mateuş Koxalskinin olmasıdır.

Qeyd edək ki, Horasiu Moldovan 2024-cü ildə Madrid “Atletiko”suna transfer olunub. Lakin o əvvəlcə, “Sassuolo”ya, daha sonra isə “Ovyedo”ya icarəyə verilib.

İdman.Biz
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