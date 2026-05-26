26 May 2026
AZ

UEFA nümayəndələri “Turan Tovuz” üçün bəzi şərtlər irəli sürüblər

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
26 May 2026 14:59
236
UEFA nümayəndələri “Turan Tovuz” üçün bəzi şərtlər irəli sürüblər

UEFA stadion inspektoru Skott Struthers, AFFA-nın İnfrastruktur Departamentinin direktoru Fuad Cəfərov və Futbol İnfrastruktur Layihələri şöbəsinin rəisi Sabir İsmayılov “Turan Tovuz”un nümayəndələri ilə birlikdə Tovuz şəhər stadionunda baxış keçiriblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, dörd saatdan çox davam edən baxış zamanı stadionun UEFA-nın 2-ci kateqoriya tələblərinə uyğunlaşdırılması ilə bağlı mühüm məqamlar müzakirə olunub. Yekunda stadionun bu kateqoriyaya yiyələnməsi üçün tələb olunan şərtlər, həmçinin yerinə yetirilməli tapşırıq və tövsiyələr klub nümayəndələrinin diqqətinə çatdırılıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Şamaxı” futbol komandasında beş ayrılıq
16:41
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” futbol komandasında beş ayrılıq

Bölgə təmsilçisi mövsümün sonunda heyətdə dəyişikliklərə başlayıb
Azərbaycanın avrokubok dördlüyü transfer işlərinə start verib - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:27
Futbol

Azərbaycanın avrokubok dördlüyü transfer işlərinə start verib - İDMAN.BİZ-in İCMALI

“Qarabağ”, “Sabah”, “Neftçi” və “Turan Tovuz” yeni mövsüm və avrokuboklar üçün heyətlərini formalaşdırmağa başlayıblar
“Bursaspor” rəsmisi Furkan Akın: “Toral Bayramovu mövsümün əvvəlindən izləyirdik”
15:44
Azərbaycan futbolu

“Bursaspor” rəsmisi Furkan Akın: “Toral Bayramovu mövsümün əvvəlindən izləyirdik”

O, "Bursaspor"la 3 illik müqavilə imzalayıb
“Neftçi”dən Rüfət Abbasovun transferi ilə bağlı İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
15:33
Futbol

“Neftçi”dən Rüfət Abbasovun transferi ilə bağlı İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Rüfət Abbasov “Neftçi”nin öz yetirməsidir
Qapıçı Nicat Mehbalıyev “Sabah”dan ayrıldı
15:23
Azərbaycan futbolu

Qapıçı Nicat Mehbalıyev “Sabah”dan ayrıldı

Azərbaycan çempionu başa çatan müqaviləni yeniləməyib
“Araz-Naxçıvan” baş məşqçi Andrey Demçenko ilə yollarını ayırıb
15:17
Azərbaycan futbolu

“Araz-Naxçıvan” baş məşqçi Andrey Demçenko ilə yollarını ayırıb

Mütəxəssisin müqavilə müddəti başa çatıb
“Neftçi” FK üç futbolçusu ilə vidalaşdı
15:07
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” FK üç futbolçusu ilə vidalaşdı - VİDEO

Vensan Abubakar, Edvin Kuç və Kristian Kostinin müqavilə müddəti yenilənməyib

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq